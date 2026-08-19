miércoles 19  de  agosto 2026
Comercio

Amazon amplía su red de reparto con drones en casi 500 ciudades de EEUU

El reparto por aire es gratuito para los suscriptores de Prime que gasten cincuenta dólares o más, cuesta 2,99 dólares a los que no llegan a esa cifra y 4,99 a quienes no tienen la suscripción

Amazon.com da un paso adelante en las entregas a domicilio en un tiempo récord en Miami-Dade, un máximo de dos horas

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En una vista aérea, se muestra un centro de datos de Amazon Web Services ubicado cerca de casas unifamiliares en Stone Ridge, Virginia.

En una vista aérea, se muestra un centro de datos de Amazon Web Services ubicado cerca de casas unifamiliares en Stone Ridge, Virginia.

Por Julián Varela

MIAMI — Crece el servicio de entrega rápida en Estados Unidos. La compañía Amazon anunció que multiplicará por seis su red de reparto con drones en Estados Unidos hasta llegar a cerca de quinientas ciudades y pueblos antes de que acabe 2026, con envíos de alimentos, electrónica o medicamentos en un plazo mínimo de treinta minutos, anunció este miércoles la compañía en un comunicado.

El servicio, llamado Prime Air, funciona ahora desde once centros repartidos en diez áreas metropolitanas de siete estados: Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas, aunque se prevé abrirlo en los próximos meses en las áreas metropolitanas de Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Cleveland (Ohio), Syracuse (Nueva York) y Boise (Idaho).

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La entrega en media hora es el mejor de los casos, aunque la mayoría de los pedidos llega alrededor de una hora después de pasar por caja, según el propio mensaje.

Límite por peso

El peso marca el límite, solo vuelan los pedidos de menos de 2,27 kilos que quepan en una caja de zapatos grande, un tope que, según Amazon, abarca más de un 60% de los artículos que sus clientes compran con mayor frecuencia.

El reparto por aire es gratuito para los suscriptores de Prime que gasten cincuenta dólares o más, cuesta 2,99 dólares a los que no llegan a esa cifra y 4,99 a quienes no tienen la suscripción.

El cliente fija un punto de entrega la primera vez que pide por esta vía y el dron comprueba que no haya personas, mascotas ni vehículos en la zona antes de soltar el paquete, explicó la compañía.

Amazon ha entregado cientos de miles de paquetes por dron en lo que va de año, según sus propios datos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que regula el espacio aéreo estadounidense, fue durante años el principal freno para este servicio, pero ahora cuenta con la certificación 'Part 135', la misma que se exige a las aerolíneas comerciales, por lo que los drones de Amazon vigilan el espacio aéreo de forma autónoma para esquivar obstáculos y decidir dónde aterrizar.

A finales de 2023, Prime Air solo repartía en dos localidades, una en California y otra en Texas, y la compañía admitió entonces haber enviado cientos de paquetes, muy lejos de las 10.000 entregas que se había fijado como meta para ese año.

Walmart supera a Amazon

El principal competidor de Amazon es la cadena de supermercados Walmart, que en mayo anunció haber superado el millón de entregas con drones desde 66 tiendas de cuatro estados, en alianza con las empresas de drones Wing y Zipline.

Ambas cadenas compiten para ofrecer a los consumidores el servicio más rápido de entrega de pedidos. El plan de Amazon es extender la entrega a través de drones a nivel nacional.

Fuera de Estados Unidos, el primer centro de reparto aéreo de Amazon es el de Darlington (Inglaterra), operativo pero todavía en estado de prueba.

FUENTE: Con información de EFE

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