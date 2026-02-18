miércoles 18  de  febrero 2026
DESIGNACIÓN

Florida da primer paso para renombrar aeropuerto de Palm Beach como "Donald J. Trump"

La medida avanzó con el respaldo republicano pese a las críticas por los costos millonarios y el registro de marcas comerciales por parte de la empresa familiar del mandatario

El presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump.

AFP - CORTESÍA PALM BEACH AIRPORT
Por Daniel Castropé

MIAMI. — La Cámara de Representantes de Florida aprobó el martes el proyecto de ley HB 919 para designar al Aeropuerto Internacional de Palm Beach con el nombre del presidente Donald J. Trump, aunque todavía falta la refrendación de una propuesta similar en el Senado para el cambio de denominación oficial de la terminal aérea.

Los legisladores avalaron la iniciativa con 81 votos a favor y 30 en contra durante la sesión en Tallahassee, decisión que busca rendir homenaje al mandatario en su localidad de residencia, aunque enfrenta severos cuestionamientos por el impacto financiero y las disputas sobre propiedad intelectual.

Lee además
Persona infectada por el virus de sarampión 
ALERTA

Brote de sarampión afecta al sur del Florida, se reportan 63 casos
Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Argumentos y avance legislativo

La propuesta fue impulsada principalmente por la representante republicana Meg Weinberger, de Palm Beach Gardens, quien defendió la medida ante el pleno tras destacar que Trump reside a solo cinco millas de la terminal aérea, lo que convierte a la zona en la ciudad del presidente.

A este apoyo se sumó la representante republicana Kim Kendall, excontroladora de tráfico aéreo, quien sostuvo que el mandatario merece tal reconocimiento debido a las inversiones en infraestructura aeroportuaria realizadas bajo su administración.

De forma paralela, el Senado estatal avanzó con un proyecto similar, el SB 706, que ya recibió el visto bueno del Comité de Reglas y perfila un camino favorable para la promulgación final de la ley.

Polémica

El debate legislativo estuvo marcado por una controversia legal inusual relativa al uso comercial del nombre.

La empresa familiar del presidente, DTTM Operations LLC, gestionada por la Trump Organization, presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. para registrar denominaciones como "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump" y las siglas "DJT".

Estas solicitudes abarcan productos que van desde autobuses de transporte y paraguas hasta equipaje y uniformes de vuelo.

El abogado de marcas Josh Gerben calificó la situación como un hecho sin precedentes en la historia presidencial, al señalar que ninguna empresa privada vinculada a un presidente en funciones había intentado antes obtener derechos de marca sobre infraestructura pública.

Por su parte, la defensa legal de Trump, encabezada por Michael Santucci, aseguró que la familia no busca lucrar con el cambio y que las patentes solo pretenden evitar el uso malintencionado por terceros.

Entretanto, legisladores demócratas manifestaron su rechazo basándose tanto en los conflictos éticos como en el historial judicial del presidente.

Costos millonarios y logística de la transición

El Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach estimó que la modificación del nombre conllevará un gasto aproximado de 5.5 millones de dólares.

Este monto cubrirá el cambio de toda la señalización interna y externa, la actualización de uniformes, la modificación de etiquetas en vehículos y equipos, la emisión de nuevas credenciales de seguridad y el rediseño de todos los activos digitales y materiales promocionales.

Aunque el presupuesto del Senado de Florida incluyó una partida de 2.75 millones de dólares para subsidiar parte de estos gastos, la diferencia deberá ser cubierta por otras fuentes de financiamiento local.

Para que el cambio se concrete oficialmente, la medida debe ser aprobada por el Senado estatal y recibir la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Además, será necesaria la firma de un acuerdo entre el Condado de Palm Beach y el titular de la marca para permitir el uso comercial del nombre en la terminal, que atiende a unos 8.6 millones de pasajeros al año.

De finalizarse el proceso, el aeropuerto de Palm Beach se sumaría a la lista de más de diez terminales comerciales en Estados Unidos que llevan nombres de presidentes, como el JFK en Nueva York, el Ronald Reagan en Virginia y el George Bush en Houston.

Temas
Te puede interesar

Emilio González reemerge como arquitecto de la unidad republicana en Florida

Florida enfrenta una posible nueva crisis de SIDA que deja a más de 16.000 floridanos en riesgo

Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MEDIDAS

Claudia Sheinbaum frena envío de combustible a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Te puede interesar

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

El presidente Donald Trump.
DESIGNACIÓN

Florida da primer paso para renombrar aeropuerto de Palm Beach como "Donald J. Trump"