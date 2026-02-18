Florida da primer paso para renombrar aeropuerto de Palm Beach como "Donald J. Trump"

MIAMI. — La Cámara de Representantes de Florida aprobó el martes el proyecto de ley HB 919 para designar al Aeropuerto Internacional de Palm Beach con el nombre del presidente Donald J. Trump, aunque todavía falta la refrendación de una propuesta similar en el Senado para el cambio de denominación oficial de la terminal aérea.

Los legisladores avalaron la iniciativa con 81 votos a favor y 30 en contra durante la sesión en Tallahassee, decisión que busca rendir homenaje al mandatario en su localidad de residencia, aunque enfrenta severos cuestionamientos por el impacto financiero y las disputas sobre propiedad intelectual.

Argumentos y avance legislativo

La propuesta fue impulsada principalmente por la representante republicana Meg Weinberger, de Palm Beach Gardens, quien defendió la medida ante el pleno tras destacar que Trump reside a solo cinco millas de la terminal aérea, lo que convierte a la zona en la ciudad del presidente.

A este apoyo se sumó la representante republicana Kim Kendall, excontroladora de tráfico aéreo, quien sostuvo que el mandatario merece tal reconocimiento debido a las inversiones en infraestructura aeroportuaria realizadas bajo su administración.

De forma paralela, el Senado estatal avanzó con un proyecto similar, el SB 706, que ya recibió el visto bueno del Comité de Reglas y perfila un camino favorable para la promulgación final de la ley.

Polémica

El debate legislativo estuvo marcado por una controversia legal inusual relativa al uso comercial del nombre.

La empresa familiar del presidente, DTTM Operations LLC, gestionada por la Trump Organization, presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. para registrar denominaciones como "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump" y las siglas "DJT".

Estas solicitudes abarcan productos que van desde autobuses de transporte y paraguas hasta equipaje y uniformes de vuelo.

El abogado de marcas Josh Gerben calificó la situación como un hecho sin precedentes en la historia presidencial, al señalar que ninguna empresa privada vinculada a un presidente en funciones había intentado antes obtener derechos de marca sobre infraestructura pública.

Por su parte, la defensa legal de Trump, encabezada por Michael Santucci, aseguró que la familia no busca lucrar con el cambio y que las patentes solo pretenden evitar el uso malintencionado por terceros.

Entretanto, legisladores demócratas manifestaron su rechazo basándose tanto en los conflictos éticos como en el historial judicial del presidente.

Costos millonarios y logística de la transición

El Departamento de Aeropuertos del Condado de Palm Beach estimó que la modificación del nombre conllevará un gasto aproximado de 5.5 millones de dólares.

Este monto cubrirá el cambio de toda la señalización interna y externa, la actualización de uniformes, la modificación de etiquetas en vehículos y equipos, la emisión de nuevas credenciales de seguridad y el rediseño de todos los activos digitales y materiales promocionales.

Aunque el presupuesto del Senado de Florida incluyó una partida de 2.75 millones de dólares para subsidiar parte de estos gastos, la diferencia deberá ser cubierta por otras fuentes de financiamiento local.

Para que el cambio se concrete oficialmente, la medida debe ser aprobada por el Senado estatal y recibir la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Además, será necesaria la firma de un acuerdo entre el Condado de Palm Beach y el titular de la marca para permitir el uso comercial del nombre en la terminal, que atiende a unos 8.6 millones de pasajeros al año.

De finalizarse el proceso, el aeropuerto de Palm Beach se sumaría a la lista de más de diez terminales comerciales en Estados Unidos que llevan nombres de presidentes, como el JFK en Nueva York, el Ronald Reagan en Virginia y el George Bush en Houston.