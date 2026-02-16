Príncipe heredero iraní vuelve a pedir a Trump medidas para debilitar al régimen de Teherán

Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, DC, el 16 de enero de 2026.

TEHERÁN.— El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi , elevó un nuevo llamado a la comunidad internacional, y de forma directa al presidente Donald Trump, para impulsar acciones urgentes orientadas a debilitar al régimen teocrático que gobierna Irán, en medio de crecientes protestas y denuncias de represión masiva.

En una entrevista concedida al programa “Sunday Morning Futures”, de Fox News, Pahlavi pidió una “intervención humanitaria” y un paquete de medidas concretas que, a su juicio, podrían acelerar la caída del ayatolá y abrir el camino a una transición democrática.

Medidas para presionar al régimen iraní

El líder opositor detalló una serie de acciones que Washington y otros gobiernos podrían adoptar, entre ellas:

Neutralizar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Intensificar operativos contra los petroleros fantasma que transportan de forma clandestina crudo sancionado y que constituyen una fuente vital de ingresos para Teherán.

Expulsar a diplomáticos iraníes o responsabilizarlos por “conductas criminales”.

Congelar activos de oligarcas y figuras vinculadas al régimen.

Garantizar acceso a Internet para los manifestantes.

Exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos.

“Estas son medidas específicas… que el mundo puede tomar para ejercer más presión sobre el régimen, pero también mostrarán mucho más apoyo al pueblo iraní”, afirmó Pahlavi.

Dijo esperar que estas disposiciones “aceleren el proceso de deshacerse de este régimen” para que “los iraníes puedan finalmente tener la oportunidad de hablar por sí mismos”.

Pahlavi se proyecta como figura de transición

El príncipe reiteró que está dispuesto a desempeñar un rol de transición en un eventual escenario post-régimen, con la intención de “unificar a la oposición democrática secular” y facilitar “un proceso plenamente transparente bajo observación internacional” que permita a los ciudadanos decidir el futuro político de Irán en libertad.

Sus declaraciones coinciden con un momento de especial agitación social dentro del país. Según cifras que Pahlavi mencionó, y cuya verificación sigue siendo complicada debido al hermetismo impuesto por las autoridades iraníes, al menos 36.000 personas habrían sido asesinadas en los dos primeros días de protestas, mientras que unas 40.000 habrían sido detenidas y más de 330.000 habrían resultado heridas. El número de desaparecidos sigue “sin determinar”, señaló.

El príncipe también destacó la movilización internacional que tuvo lugar durante un reciente Día de Acción Global, en el que cientos de miles de personas salieron a las calles de grandes ciudades alrededor del mundo para exigir un cambio de liderazgo en Irán. Calificó esa jornada como una “muestra sin precedentes de unidad y apoyo mutuo” hacia el pueblo iraní.

FUENTE: Con informacón de Fox News