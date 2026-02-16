lunes 16  de  febrero 2026
IRÁN

Príncipe heredero iraní vuelve a pedir a Trump medidas para debilitar al régimen de Teherán

Reza Pahlavi pidió una “intervención humanitaria” y un paquete de medidas concretas que, a su juicio, podrían acelerar la caída del ayatolá y abrir el camino a una transición

Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, DC, el 16 de enero de 2026.

Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, DC, el 16 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.— El príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, elevó un nuevo llamado a la comunidad internacional, y de forma directa al presidente Donald Trump, para impulsar acciones urgentes orientadas a debilitar al régimen teocrático que gobierna Irán, en medio de crecientes protestas y denuncias de represión masiva.

En una entrevista concedida al programa “Sunday Morning Futures”, de Fox News, Pahlavi pidió una “intervención humanitaria” y un paquete de medidas concretas que, a su juicio, podrían acelerar la caída del ayatolá y abrir el camino a una transición democrática.

Esta combinación de imágenes muestra, de izq. a der., una fotografía proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la que se le ve dirigiéndose a una reunión con el pueblo en Teherán el 17 de enero de 2026, y al presidente estadounidense, Donald Trump, hablando en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de febrero de 2026.
POLÍTICA

Washington no descarta incursión militar en Irán
El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump advierte a Irán que activará "segunda fase" si no acepta negociaciones nucleares

Medidas para presionar al régimen iraní

El líder opositor detalló una serie de acciones que Washington y otros gobiernos podrían adoptar, entre ellas:

  • Neutralizar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

  • Intensificar operativos contra los petroleros fantasma que transportan de forma clandestina crudo sancionado y que constituyen una fuente vital de ingresos para Teherán.

  • Expulsar a diplomáticos iraníes o responsabilizarlos por “conductas criminales”.

  • Congelar activos de oligarcas y figuras vinculadas al régimen.

  • Garantizar acceso a Internet para los manifestantes.

  • Exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Estas son medidas específicas… que el mundo puede tomar para ejercer más presión sobre el régimen, pero también mostrarán mucho más apoyo al pueblo iraní”, afirmó Pahlavi.

Dijo esperar que estas disposiciones “aceleren el proceso de deshacerse de este régimen” para que “los iraníes puedan finalmente tener la oportunidad de hablar por sí mismos”.

Pahlavi se proyecta como figura de transición

El príncipe reiteró que está dispuesto a desempeñar un rol de transición en un eventual escenario post-régimen, con la intención de “unificar a la oposición democrática secular” y facilitar “un proceso plenamente transparente bajo observación internacional” que permita a los ciudadanos decidir el futuro político de Irán en libertad.

Sus declaraciones coinciden con un momento de especial agitación social dentro del país. Según cifras que Pahlavi mencionó, y cuya verificación sigue siendo complicada debido al hermetismo impuesto por las autoridades iraníes, al menos 36.000 personas habrían sido asesinadas en los dos primeros días de protestas, mientras que unas 40.000 habrían sido detenidas y más de 330.000 habrían resultado heridas. El número de desaparecidos sigue “sin determinar”, señaló.

El príncipe también destacó la movilización internacional que tuvo lugar durante un reciente Día de Acción Global, en el que cientos de miles de personas salieron a las calles de grandes ciudades alrededor del mundo para exigir un cambio de liderazgo en Irán. Calificó esa jornada como una “muestra sin precedentes de unidad y apoyo mutuo” hacia el pueblo iraní.

FUENTE: Con informacón de Fox News

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

