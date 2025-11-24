lunes 24  de  noviembre 2025
Trump firma orden ejecutiva que declara a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista

"El presidente Trump tomó medidas decisivas para proteger a EEUU de las amenazas terroristas", dijo la Casa Blanca en un comunicado

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva en la que abre el proceso para la designación como organización terrorista de "ciertas secciones" de la organización islamista internacional Hermanos Musulmanes y menciona expresamente a las filiales del grupo en Líbano, Jordania y Egipto.

"Esta orden pone en marcha un proceso por el que ciertas secciones o subdivisiones de Hermanos Musulmanes deben ser consideradas para su designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (...) y terroristas globales de designación especial", recoge el documento firmado por Trump.

En concreto, señala a las filiales de Hermanos Musulmanes en Líbano, Jordania y Egipto por "participar o facilitar y apoyar campañas de violencia y desestabilización que dañan a sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos".

Así, señala a la filial en Líbano por "sumarse a Hamás, Hezbolá y las facciones palestinas" en el lanzamiento de ataques "contra objetivos civiles y militares dentro de Israel" tras el ataque del grupo terrorista Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

Apoyo material a Hamás

El mismo 7 de octubre, "un dirigente de la filial egipcia de Hermanos Musulmanes hizo un llamamiento a ataques violentos contra socios de Estados Unidos y sus intereses", según la orden ejecutiva, y dirigentes de Hermanos Musulmanes de Jordania "han dado apoyo material durante mucho tiempo al brazo armado de Hamás".

"Tales actividades amenazan la seguridad de civiles estadounidenses en la región y también la seguridad y estabilidad de nuestros socios regionales", argumentó.

Por todo ello, advierte de que Estados Unidos "colabora con sus socios regionales para eliminar la capacidad y las operaciones de las filiales de Hermanos Musulmanes designadas como organizaciones terroristas extranjeras" y apunta a "privar a esas filiales de recursos" para "poner fin a cualquier amenaza para ciudadanos de Estados Unidos o para la seguridad nacional de Estados Unidos".

La orden ejecutiva insta a los departamentos de Estado y del Tesoro a remitir informes en un plazo de 30 días sobre la designación de filiales de Hermanos Musulmanes como organizaciones terroristas y les emplaza a tomar medidas en consecuencia en un plazo de 45 días tras la entrega de estos informes.

El texto recuerda que Hermanos Musulmanes se fundó en Egipto en 1928 y que desde entonces "se ha convertido en una red transnacional con filiales por todo el Medio Oriente y más allá". El grupo tiene un marcado carácter islamista y ultraconservador.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

