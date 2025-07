Trump firma orden ejecutiva que levanta "con efecto inmediato" sanciones a Siria

En mayo pasado, Trump prometió durante una visita a Arabia Saudí que levantaría las sanciones. Por esta medida habían abogado tanto Damasco como sus principales aliados, Turquía y Arabia Saudí, para facilitar la reconstrucción del país.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Assad al Sheibani, subrayó que el fin de las sanciones "ayuda a Siria a abrirse a la comunidad internacional". "Abre la puerta a un proceso largamente esperado de reconstrucción y desarrollo".

Las sanciones estadounidenses sobre Siria comenzaron en 1979, cuando el país fue designado como "patrocinador del terrorismo". SE ampliaron en 2004 por la presencia militar siria en Líbano y en 2011, en medio de la guerra civil en la que se convirtieron las protestas contra Al Assad en medio de la llamada primavera árabe.

Normalización de relaciones

Trump dijo que apuesta por la normalización de las relaciones con Israel por parte de más países.

En entrevista con Fow News, difundida el fin de semana, el mandatario estadounidense fue consultado sobre la posibilidad de que Siria regularice nexos con el gobierno israelí: "No lo sé, pero he retirado las sanciones a petición de otros países de la zona que son amigos. He quitado las sanciones a Siria para darles la opción (porque) las sanciones hacen daño. Son muy fuertes. Y tenemos sanciones también contra Irán... A veces consigues más con miel que con vinagre".

FUENTE: Con información de Europa Press