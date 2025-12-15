lunes 15  de  diciembre 2025
Ataque terrorista Australia

Primer ministro dice que atentado en Sídney estaría motivado por la "ideología del Estado Islámico"

Las autoridades han calificado el ataque como un acto de terrorismo antisemita, pero hasta ahora han profundizado poco en los motivos

Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.

Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.

SAEED KHAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SÍDNEYEl primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró el martes que el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney parece que estuvo "motivado por la ideología" del grupo yihadista "Estado Islámico".

Sajid Akram y su hijo Naveed mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo, ocurrido el domingo por la tarde en la playa de Bondi.

Lee además
Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.
ATAQUE

Un padre e hijo matan a 15 personas durante una festividad judía en una playa de Australia
Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?

Las autoridades han calificado el ataque como un acto de terrorismo antisemita, pero hasta ahora han profundizado poco en los motivos.

Albanese dio una de las primeras pistas el martes, al afirmar que el dúo se había radicalizado antes de cometer un "asesinato en masa".

"Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico", dijo Albanese.

"La ideología que ha existido durante más de una década y que derivó en esta ideología del odio y, en este caso, una disposición a participar en un asesinato en masa", afirmó.

¿Negligencia?

Albanese dijo que Naveed Akram, de 24 años, había llamado la atención de la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero que en ese momento no se le consideraba una amenaza inminente.

"Llamó su atención por su asociación con otras personas".

"Dos de las personas con las que se relacionaba fueron acusadas y encarceladas, pero en ese momento no se le consideraba una persona de interés", precisó.

Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, abarrotada de bañistas en una calurosa tarde de verano.

Unas 1.000 personas se habían congregado en la playa para celebrar la festividad judía de Janucá, informó la policía.

Con armas de cañón largo, dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años.

El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Ataque antisemita en Sídney deja al menos 15 muertos y 42 heridos

Trump anuncia que presentará de "forma inminente" una demanda contra la BBC y le pone fecha

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.
SUCESO

Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Narcotráfico

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Dr. Howard Hepburn, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward. 
EDUCACIÓN

Crisis financiera obliga al cierre de siete escuelas públicas en el condado Broward

Mario Díaz-Balart Daniella, congresista federal,  Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
UNÁNIME

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas