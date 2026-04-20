EEUU abre sitio web para reembolso de algunos aranceles aduaneros

Un empleado en uno de los almacenes de distribución de mercancias en EEUU.

La agencia estadounidense de Aduanas anunció el lunes que ya está disponible el portal web para que las empresas soliciten el reembolso de los aranceles a las importaciones anulados por la Corte Suprema.

Si la solicitud es aprobada, la devolución se hará en un plazo de 60 a 90 días, precisó la agencia en su sitio web.

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La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el 20 de febrero parte de los gravámenes establecidos por el presidente Donald Trump, pero no los considerados estratégicos para el país y la economía.

Estas tarifas aduaneras generaron 166.000 millones de dólares de ingresos y ahora pueden reembolsarse.

De momento sólo se tendrán en cuenta las solicitudes por trámites aduaneros no finalizados o de productos que entraron hace menos de 80 días.

Las verificaciones

En un comunicado publicado el lunes, la empresa de transporte FedEx anunció su intención de transferir a los clientes las sumas reembolsadas por la administración estadounidense.

Según documentos judiciales, al 9 de abril cerca de 56.500 empresas ya habían iniciado trámites para solicitar el reembolso de aranceles.

Sin embargo, gran parte de esos aranceles corresponden al aluminio, la industria automotriz y el acero, que no entran en la decisión de la Corte Suprema.

La administración debe, en efecto, verificar los documentos relativos a más de 53 millones de entradas de productos en Estados Unidos.

En total, la agencia estima que 330.000 empresas han importado productos desde la entrada en vigor de los aranceles.

Después de la anulación, Trump anunció de inmediato un nuevo gravamen del 10% con el respaldo de otro dispositivo legal.

FUENTE: Con información de AFP.