Director del FBI demanda por difamación a revista de EEUU

El director del FBI, Kash Patel, demandó el lunes por difamación a la revista estadounidense The Atlantic por un artículo que afirma que bebe en exceso con frecuencia y que se arriesga a perder su puesto.

Patel demandó al medio y a la autora de la publicación, Sarah Fitzpatrick, por 250 millones de dólares en daños y perjuicios por "un artículo difamatorio, malintencionado y totalmente tendencioso", según la demanda.

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"Los demandados son, por supuesto, libres de criticar el liderazgo del FBI", reza el documento, presentado ante una corte federal de distrito en Washington.

"Pero cruzaron un límite legal al publicar un artículo lleno de afirmaciones falsas evidentemente fabricadas, diseñadas para destruir la reputación del director Patel", agrega.

Los enemigos internos

Desde que fue nombrado director del FBI, Patel ha despedido a agentes que trabajaban en contra de los verdaderos intereses de EEUU y como es de esperar tiene encima una ola de enemigos que se dedican ahora a "vender" desinformación y a difamar en campañas de descrédito con la prensa.

"Respaldamos nuestra información sobre Kash Patel y defenderemos enérgicamente a The Atlantic y a nuestros periodistas frente a esta demanda", dijo el medio en un comunicado.

En su demanda por difamación, Patel cuestionó el uso de fuentes anónimas por parte de la revista.

"Fitzpatrick no logró que ni una sola persona hablara oficialmente en defensa de estas acusaciones indignantes y se basó por completo en fuentes anónimas", dice la demanda.

"Publicaron el Artículo con real malicia, a pesar de haber sido advertidos expresamente, horas antes de su publicación, de que las acusaciones centrales eran categóricamente falsas", prosigue el documento.

FUENTE: Con información de AFP.