sábado 11  de  octubre 2025
Trump ordena pagar sueldos a militares de EEUU pese a parálisis presupuestaria

El mandatario culpó nuevamente a los demócratas por la parálisis presupuestaria, que ya lleva dos semanas

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 10 de abril de 2025, en Washington, DC.

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 10 de abril de 2025, en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció este sábado que emitió una orden para que los militares reciban su salario la próxima semana, a pesar del cierre gubernamental, durante el cual muchos funcionarios trabajan sin sueldo.

Trump ordenó al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, "utilizar todos los fondos disponibles" para que las tropas "reciban su salario el 15 de octubre", al tiempo que culpó nuevamente a los demócratas por la parálisis presupuestaria, que ya lleva dos semanas.

Las tareas gubernamentales no esenciales se detuvieron el 1 de octubre luego de que, sin un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, llegara la fecha límite para extender el gasto presupuestario.

Los republicanos necesitan siete votos de la bancada demócrata en el Senado para sacar adelante su proyecto presupuestario. Solamente tres opositores han votado a favor en los siete intentos de aprobación, que hasta ahora han sido un fracaso.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

