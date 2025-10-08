miércoles 8  de  octubre 2025
Control aéreo

Aeropuertos de EEUU sufren retrasos y cancelaciones a causa del cierre gubernamental

Los controladores de tráfico aéreo son considerados funcionarios públicos "esenciales" y continúan trabajando durante los cierres del gobierno, pero sin sueldo

Un avión despega cerca de la torre de control en el Aeropuerto Nacional Reagan en Arlington, Virginia, el 8 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La agencia de control aéreo de Estados Unidos informó de problemas de personal en casi una docena de aeropuertos a causa del cierre gubernamental, que ha dejado a centenares de miles de funcionarios federales sin sueldo.

El monitor de aviación FlightAware informó de alrededor de 10.000 vuelos retrasados el lunes y martes. Aunque no se considera que este sea un número inusualmente alto, la Agencia Federal de Aviación (FAA) advirtió que los problemas podrían empeorar.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el lunes a los periodistas en el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, que ya había un "leve" aumento a nivel nacional de controladores de tráfico aéreo que llamaban para reportarse enfermos.

"Quiero que los vuelos no se retrasen. No quiero que se cancelen, pero nuestras prioridades son la seguridad", dijo.

"Y si recibimos más llamadas por enfermedad, reduciremos el flujo de tráfico de acuerdo con un índice que sea seguro para el pueblo estadounidense".

Continúa el cierre

Los demócratas votaron por sexta vez este miércoles contra una propuesta de ley de los republicanos para prolongar los presupuestos, lo que permitiría reabrir el gobierno federal.

Un memorándum preliminar difundido por la Casa Blanca esta semana dijo que los trabajadores suspendidos no tienen garantía de compensación por su tiempo libre, lo que significa que muchos podrían perder el pago retroactivo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

