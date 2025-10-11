sábado 11  de  octubre 2025
VENEZUELA

Edmundo González Urrutia: "Maduro y su mafia tienen una última oportunidad para irse en paz"

Cuando llegue el fin de la dictadura, no solo se recuperará la democracia, se rescatará al país "de las estructuras criminales", dijo Edmundo González Urrutia

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la "consumación" del golpe de Estado de Maduro

Cortesía captura de pantalla X @EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó que “Maduro y su mafia tienen una última oportunidad para irse en paz. Eso es lo que los venezolanos queremos".

En entrevista con El Nacional, desde Madrid, expresa que con el Premio Nobel de la Paz concedido a la líder María Corina Machado, el mundo reconoce que “Venezuela quiere paz".

Lee además
El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, posa para una fotografía en la sede de la Agence France Press en Madrid, el 20 de noviembre de 2024.
ENTREVISTA

Edmundo González afirma que Venezuela no puede seguir en vilo tras despliegue de EEUU: "Algo tiene que pasar"
El presidente electo de Venezuela-Edmundo Gonzáñez Urrutia.
DDHH

Edmundo González Urrutia pide a la comunidad internacional exigir cese de detenciones arbitrarias en Venezuela

El también diplomático de carrera, en exilio forzado desde septiembre de 2024, insiste: "Démosle toda una última oportunidad a la paz. Yo le digo al régimen: "Váyanse ahora, denle un último chance a la paz".

González Urrutia aseveró que el reconocimiento a Machado reafirma que la causa venezolana es justa y universal: "Se premia la perseverancia, el coraje civil, la fe en la democracia".

El dirigente, que según los datos obtenidos por la oposición democrática ganó las presidenciales del 28 de julio de 2024, subrayó que Venezuela sufre una tragedia económica y social de grandes proporciones, donde "el hambre, la pobreza y la falta de servicios básicos golpean cada rincón del país".

Sostuvo: "Nos preparamos para una transición pacífica, ordenada y profundamente venezolana. Una transición que no solo recupere las instituciones, sino que devuelva la dignidad al trabajo, la comida a la mesa y la esperanza a los hogares. El descalabro fue grande, pero nuestra voluntad de reconstruir es mayor. Por eso hablo de una Venezuela que va a renacer desde la esperanza y la dignidad".

Aseveró que Venezuela está cerca de su victoria definitiva. "Hemos demostrado al mundo que la democracia puede renacer incluso en medio del colapso. Esta transición será pacífica, ordenada y profundamente venezolana. No se trata de venganza ni revancha, sino de reconstrucción", agregó.

Señaló también que la reconstrucción ya inició y "es la hora de levantar a Venezuela, no de lamentarla”.

Fuera estructuras criminales

Asimismo, Edmundo González Urrutia sostuvo que cuando se logre poner fin a la dictadura chavista, "no solo estaremos recuperando la democracia, sino rescatando al país de las estructuras criminales que lo secuestraron. Venezuela ha sido convertida en un centro operativo del crimen transnacional, donde confluyen la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. La reconstrucción que viene no será únicamente institucional, será moral y económica: habrá que levantar las bases de un Estado que vuelva a generar confianza, inversión y trabajo digno".

Agregó que la administración del presidente Donald Trump, como la de otros gobiernos democráticos, "ha entendido la magnitud del problema. No se trata solo de sanciones, sino de justicia internacional. Lo que ocurre en Venezuela afecta la seguridad del continente".

Aseguró que la justicia también será económica. "Tenemos un pueblo que ha vivido hambre, que ha visto cómo la pobreza destruye familias enteras. El cambio que viene tiene que traducirse en bienestar real: empleo, seguridad alimentaria y servicios básicos. Solo así la libertad será completa", dijo.

Aunque cree que las sanciones o la presión internacional ayudan, “la fuerza definitiva está en la movilización cívica. Lo que necesitamos es fe, organización y persistencia".

Desde el exilio

El presidente electo de Venezuela señaló que, desde el exilio, cumplo el papel que le corresponde.

"He recorrido más de 60 mil kilómetros en 90 horas de vuelo, llevando nuestro mensaje a distintos países y foros internacionales. La prioridad ha sido defender el 28 de julio y hacer respetar la voluntad de los venezolanos, que se expresó con claridad y no prescribe. Estamos generando respaldos, documentando el fraude y consolidando una coalición internacional que entiende que Venezuela atraviesa un momento definitorio. La reconstrucción ya comenzó; es la hora de levantar a Venezuela, no de lamentarla. Estamos listos para gobernar con serenidad y sentido de país", afirmó.

FUENTE: Con información de El Nacional

Temas
Te puede interesar

Hija de Edmundo González denuncia que su esposo lleva más de ocho meses en desaparición forzada

Opositor venezolano insta al Vaticano a pronunciarse sobre violación de DDHH del régimen chavista

Opositor venezolano pide al régimen devolver a presos políticos como "gesto" por adelantar la Navidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia. video
DECLARACIONES

Trump dice que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.
ANáLISIS/ POLíTICA EN EEUU

Demócratas apuestan por el caos en ciudades y la parálisis del presupuesto federal

Varios migrantes centroamericanos atentidos por el Instituto Guatemalteco de Migración
ACUERDOS

Guatemala recibe primer vuelo de migrantes de Estados Unidos con nacionalidad de otro país

Te puede interesar

Abelardo De la Espriella
RUMBO A LAS ELECCIONES

El plan de choque de un 'outsider' para la presidencia de Colombia

Por DANIEL CASTROPÉ
El autócrata de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 
NARCOTRÁFICO

Neutralización militar de EEUU, escenario más probable contra Cartel de los Soles de Venezuela

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, habla a la multitud de israelíes mientras el empresario estadounidense Jared Kushner y su esposa Ivanka Trump, enviados por el presidente Donald Trump, observan durante una reunión en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el 11 de octubre de 2025.
Fin del conflicto

Hamás anuncia que la liberación de rehenes comenzará el lunes en la mañana; Israel celebra

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
FLORIDA

La odisea de un migrante que había cumplido su condena en EEUU y fue deportado a un país africano

Terroristas de Hamás.
¿Se avecina obstáculo?

Hamás afirma que el desarme previsto en el plan de paz está "fuera de discusión y no es negociable"