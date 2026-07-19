domingo 19  de  julio 2026
PROPUESTA

Trump pide incluir a Irán en la ley de sanciones a Rusia en honor al difunto senador Graham

Antes de su fallecimiento, Graham había anunciado un avance, señalando que se había llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para impulsar el paquete de sanciones contra Rusia, paralizado durante largo tiempo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Congreso este domingo a incluir a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia, en honor al fallecido autor de la iniciativa, el exsenador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham.

"Los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Eso es lo que Lindsey quería hacer, y estaba a punto de suceder", escribió el mandatario en su red social, Truth Social

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El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia de 2025, fue presentado por primera vez en abril de ese año y había permanecido estancado en el Congreso mientras Trump busca negociar con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra con Ucrania.

Antes de su fallecimiento, Graham había anunciado un avance, señalando que se había llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para impulsar el paquete de sanciones contra Rusia, paralizado durante largo tiempo.

El llamado del presidente se produce tras más de una semana de renovado conflicto entre la Administración Trump y Teherán, marcando el fin de las negociaciones que buscaban frenar las hostilidades.

El Ejército de EEUU ejecutó ataques de represalia este sábado como respuesta a ofensivas iraníes que causaron la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania.

Tanto la senadora demócrata Jeanne Shaheen como el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, consideraron que la aprobación de la ley sería un tributo apropiado para el legado de Graham.

No obstante, los legisladores demócratas han mostrado preocupación por el contenido del proyecto, que otorga al presidente amplias facultades en materia arancelaria.

FUENTE: EFE

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