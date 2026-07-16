Trump pone la mira en las elecciones legislativas durante discurso a la nación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026.

Donald Trump en su discurso del 16 de julio de 2026.

Washington .- El presidente estadounidense Donald Trump pidió el jueves desde la Casa Blanca que se retiren las licencias de radiodifusión a las cadenas que se negaron a transmitir en directo su discurso en horario estelar sobre fraude electoral, insinuando sin fundamento que están implicadas en intentos de amañar elecciones.

"Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada", dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.

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Trump acusó a China del "mayor pirateo de datos electorales de la Historia" en 2020. Asimismo, desclasificó informes sobre "vulnerabilidades impactantes" del sistema electoral de EEUU.

Elegido dos veces, en 2016 y 2024, Trump ya no puede volver a presentarse a las presidenciales, y los comicios de noviembre pueden representar el principio del fin de su mandato, si los demócratas se adueñan de la Cámara de Representantes, como sugieren los sondeos, y consiguen además derribar la mayoría republicana en el Senado, que renueva un tercio de sus escaños.

Sus votantes le son incondicionalmente fieles, según las encuestas.

FUENTE: AFP