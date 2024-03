Trump pide a la Justicia de Florida desestimar cargos por documentos clasificados

Los abogados del exmandatario (2017-2021) afirman que éste tenía derecho a conservar documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca rumbo a su mansión en Mar-a-Lago, Florida.

Según la defensa, como presidente, Trump podía designar documentos como personales incluso después de dejar el cargo.

La Fiscalía afirma, sin embargo, que el magnate "no tenía permiso para poseer documentos clasificados en absoluto" y que dichos expedientes eran "presidenciales, no personales", por los que no podía conservarlos, de acuerdo con lo consignado en un documento judicial.

"Biden protegido"

El Departamento de Justicia, cuyo titular fue nombrado por el presidente Joe Biden, acusó a Trump, pero no al actual inquilino de la Casa Blanca por el caso de los documentos clasificados que por años Biden mantuvo en distintos sitios sin la debida seguridad.

En un informe publicado en febrero, el fiscal especial Robert Hur concluyó que "no se justifican cargos penales en este asunto". Pero describió a Biden, de 81 años, como un "anciano de con una deficiente memoria".

"Mi equipo y yo llevamos a cabo una investigación exhaustiva e independiente" e "identificamos evidencias de que el Presidente retuvo intencionalmente material clasificado después del final de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado", resumió Hur ante dos comisiones de la Cámara de Representantes.

Biden fue vicepresidente de Barack Obama de 2009 a 2017.

El fiscal especial Robert Hur, durante cuatro horas de declaraciones ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ratificó con firmeza las conclusiones de su informe de 345 páginas en las que cuestionó la edad y la capacidad mental del mandatario de 81 años, pero recomendó que no se presentaran cargos en su contra.

"No culpable"

El exmandatario, de 77 años, se declaró no culpable en junio de los cargos de retención ilegal de información sobre defensa nacional, conspiración para obstruir la labor judicial y realizar falsos testimonios.

La acusación señala que Trump guardó los archivos clasificados -que incluían registros del Pentágono, la agencia federal CIA y la Agencia de Seguridad Nacional NSA- sin seguridad especial en su casa de Mar-a-Lago y obstaculizó los esfuerzos oficiales para recuperarlos.

Trump afronta también cargos federales por conspirar en acciones para anular los resultados de los comicios de 2020, en los que perdió contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

En las últimas semanas, su equipo legal ha presentado varios recursos para intentar aplazar la celebración de sus juicios hasta después de las elecciones de noviembre.

El comienzo del proceso por los documentos clasificados estaba previsto para el 20 de mayo, pero la jueza Cannon ya dejó claro que lo aplazará, debido a la gran cantidad de mociones por estudiar.

La Fiscalía propuso el 8 de julio, una fecha considerada "poco realista" por la magistrada.

El futuro legal de Trump pende de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que estudiará el 25 de abril si el magnate inmobiliario tenía inmunidad penal como expresidente.

FUENTE: Con información de AFP