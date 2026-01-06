La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias opciones para anexionar Groenlandia , y recurrir al ejército es "siempre una opción", informó la Casa Blanca el martes.

El mandatario "ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca.

"El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", añadió.

Comprar Groenlandia

Fuentes de la cadena CBS informan que, entre otras opciones que baraja Trump, siguen vigentes la posibilidad de comprar Groenlandia o firmar un pacto de libre asociación. Estas fuentes, en cualquier caso, han indicado que la intención del presidente norteamericano es la de resolver esta cuestión antes del final de su mandato.

En los últimos días, el presidente Trump ha vuelto a insistir en que Estados Unidos tiene que anexionarse este amplio territorio insular por una cuestión de "seguridad nacional", si bien las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han solicitado que cesen las amenazas norteamericanas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla ártica "no está en venta".

Reunión con Rubio

En medio de esta situación, la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt; y su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, confirmaron que solicitaron al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, concertar un encuentro para intentar paliar el incremento de la tensión de las últimas semanas.

"El Gobierno de Groenlandia y el Gobierno danés se han puesto en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para solicitar una reunión ministerial a la brevedad posible", indicó Motzfeldt primero y confirmó el ministro danés después.

"Ha llegado el momento de que nos pongamos en contacto con nuestros colegas estadounidenses, el secretario de Estado estadounidense, para concertar una reunión. Así que lo solicitamos ayer (por el martes). No puedo decir nada sobre cuándo tendrá lugar, pero tenemos que aclarar algunos malentendidos, afirmó Rasmussen.

Apoyo europeo

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes a los dirigentes europeos que expresaron su apoyo al territorio ante las reiteradas reivindicaciones de Trump.

Nielsen volvió a insistir en que Groenlandia, cuya política exterior y de defensa está en manos de Dinamarca, no está en venta y que solo los habitantes del vasto territorio pueden decidir su futuro.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los "principios universales" de "soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras".

"Este apoyo es importante en un momento en el que se están cuestionando principios internacionales fundamentales", escribió Nielsen en las redes sociales.

"Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento. En un momento en el que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a afirmar que su país se toma muy en serio a Groenlandia, este apoyo de nuestros aliados de la OTAN es importante e inequívoco", añadió.

"En unos dos meses"

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, territorio donde viven unas 57.000 personas.

Trump ya había señalado el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse "en unos dos meses", una vez que la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, hoy presidente depuesto, sea menos apremiante.

Los mandatarios europeos subrayaron en una declaración conjunta que "corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen".

"El Reino de Dinamarca —incluida Groenlandia— forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", añadieron los dirigentes.

Según el presidente francés, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar "los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

Nielsen, por su parte, insistió en mantener un "diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados, y mediante el uso de los foros existentes basados en los acuerdos que ya existen con Estados Unidos".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press