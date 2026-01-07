miércoles 7  de  enero 2026
Rubio explica ante el Congreso el plan de EEUU en Venezuela

"El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", argumentó el secretario de Estado, Marco Rubio ante el Congreso en Washington.

El secretario de Estado Marco Rubio compareció este miércoles ante el Congreso para explicar cómo será el proceso de estabilización y transición en Venezuela.

"El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos. Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena. Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestro embargo, porque está sancionado.

"Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela. Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Por lo tanto, tenemos mucha influencia para avanzar en la estabilización", agregó el jefe de la diplomacia.

La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Asimismo, al mismo tiempo, se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil. Y la tercera fase, por supuesto, será de transición", agregó el secretario de Estado.

