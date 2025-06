Trump presenta sitio web para obtener visa de residencia por $5 millones

Trump anunció esta visa el mes pasado a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras sostenía un modelo de dicho permiso migratorio en color dorado en el que aparece su rostro. Entonces prometió que posiblemente estaría disponible en "menos de dos semanas".

Estos nuevos visados aún no están disponibles, pero la página web anunciada el miércoles permite a los interesados dejar su nombre, su procedencia y un correo electrónico bajo un título que reza: "La 'Trump Card' vendrá pronto".

El presidente estadounidense había dicho previamente que esta nueva visa atraería a creadores de empleo y podría usarse para reducir el déficit del país.

Trump que la nueva visa sería una vía hacia la ciudadanía estadounidense, y en febrero precisó que la expectativa era vender "quizá un millón".

Embed - Trump debuts "The Trump Card," which can be yours for the low price of...$5 million #foxnews #news