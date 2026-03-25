Trump reagenda su viaje a China para el 14 y 15 de mayo, anuncia la Casa Blanca

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde preguntas durante una rueda de prensa en la Sala de Ruedas de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 25 de marzo de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán , anunció este miércoles la Casa Blanca .

"Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo", explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

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Trump acogerá luego a Xi y a su esposa a finales de año en la Casa Blanca.

Trump dijo en su plataforma Truth Social que los funcionarios estadounidenses y chinos estaban "ultimando los preparativos" para las visitas "históricas" a Pekín y Washington.

"Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que será, estoy seguro, un acontecimiento monumental", añadió Trump.

El cambio de fecha

El mandatario estadounidense tenía previsto viajar a Pekín entre el 31 de marzo y abril, por primera vez en su segundo mandato, para una cumbre destinada a reconfigurar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Ambos líderes se reunieron en Corea del Sur en octubre, al margen de una cumbre regional, y acordaron una tregua en la guerra comercial desencadenada por los amplios aranceles globales de Trump.

Pero Trump dijo el 16 de marzo que había pedido a China posponer la reunión para poder lidiar con la guerra en Medio Oriente.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, tengo que estar aquí, es lo que siento. Y por eso hemos pedido aplazarla un mes más o menos", dijo Trump a los periodistas en ese momento.

La Casa Blanca se mantuvo evasiva sobre si la reprogramación formal de la visita significaba que Trump esperaba que la guerra con Irán, uno de los aliados geopolíticos más cercanos de China, terminara para entonces.

"Siempre hemos calculado aproximadamente de cuatro a seis semanas (para la duración de las operaciones militares contra Irán), así que pueden sacar las cuentas", añadió la portavoz Karoline Leavitt.

"El presidente Xi entendió que es muy importante que el presidente esté aquí durante todas estas operaciones de combate en este momento", aseguró.

FUENTE: Con información de AFP