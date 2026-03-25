miércoles 25  de  marzo 2026
COMERCIO

Trump reagenda su viaje a China para el 14 y 15 de mayo, anuncia la Casa Blanca

Trump dijo que los funcionarios estadounidenses y chinos estaban "ultimando los preparativos" para las visitas "históricas" a Pekín y Washington

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde preguntas durante una rueda de prensa en la Sala de Ruedas de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 25 de marzo de 2026 en Washington, DC.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde preguntas durante una rueda de prensa en la Sala de Ruedas de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 25 de marzo de 2026 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo, una visita que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán, anunció este miércoles la Casa Blanca.

"Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo", explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Lee además
El exgobernante cubano Raúl Castro (tercero por la derecha), el dictador cubano Miguel Díaz-Canel (centro) y el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz (tercero por la izquierda) asisten a la celebración del 71º aniversario del asalto al Cuartel Moncada en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba, el 26 de julio de 2024. 
Política

Demócrata presenta resolución para impedir a Trump "atacar" al régimen de Cuba sin aval del Congreso
Logo de los gigantes de la tecnología Google y Oracle.
DESIGNaCIONES

Trump nombra a miembros para Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología

Trump acogerá luego a Xi y a su esposa a finales de año en la Casa Blanca.

Trump dijo en su plataforma Truth Social que los funcionarios estadounidenses y chinos estaban "ultimando los preparativos" para las visitas "históricas" a Pekín y Washington.

"Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que será, estoy seguro, un acontecimiento monumental", añadió Trump.

El cambio de fecha

El mandatario estadounidense tenía previsto viajar a Pekín entre el 31 de marzo y abril, por primera vez en su segundo mandato, para una cumbre destinada a reconfigurar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Ambos líderes se reunieron en Corea del Sur en octubre, al margen de una cumbre regional, y acordaron una tregua en la guerra comercial desencadenada por los amplios aranceles globales de Trump.

Pero Trump dijo el 16 de marzo que había pedido a China posponer la reunión para poder lidiar con la guerra en Medio Oriente.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, tengo que estar aquí, es lo que siento. Y por eso hemos pedido aplazarla un mes más o menos", dijo Trump a los periodistas en ese momento.

La Casa Blanca se mantuvo evasiva sobre si la reprogramación formal de la visita significaba que Trump esperaba que la guerra con Irán, uno de los aliados geopolíticos más cercanos de China, terminara para entonces.

"Siempre hemos calculado aproximadamente de cuatro a seis semanas (para la duración de las operaciones militares contra Irán), así que pueden sacar las cuentas", añadió la portavoz Karoline Leavitt.

"El presidente Xi entendió que es muy importante que el presidente esté aquí durante todas estas operaciones de combate en este momento", aseguró.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

EEUU confirma que las negociaciones con Irán continúan y advierte que si fracasan "desatará el infierno"

Agenda presidencial impide a Trump asistir a importante evento conservador

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Negociaciones

EEUU envía a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán para terminar la guerra, según medios

Vista de la construcción del Signature Bridge donde tuvo lugar el accidente en el que un obrero perdió la vida.
SUCESO

Muerte en obras del arco de la I-395 expone tensiones en un proyecto millonario que redefine Miami

Delcy Rodríguez durante su participación virtual en un evento con inversionistas en Miami Beach.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

Ron DeSantis y Marco Rubio.
PRISMA POLÍTICO

DeSantis deja la puerta abierta para 2028: ¿Saldrá de Florida el próximo presidente de EEUU?

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
NARCOTRÁFICO

Maduro y Flores ante la justicia de EEUU: inicia proceso que pone a prueba supervivencia del régimen

Te puede interesar

Un bombardero estadounidense.
¿Escalada del conflicto?

EEUU confirma que las negociaciones con Irán continúan y advierte que si fracasan "desatará el infierno"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CPAC

Agenda presidencial impide a Trump asistir a importante evento conservador

Emily Gregory representará al distrito 87 en la Cámara de Representantes de Florida. 
EN CASA DEL HERRERO

Demócrata vence en distrito donde se ubica la mansión de Trump en Florida

Delcy Rodríguez durante su participación virtual en un evento con inversionistas en Miami Beach.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez evade a empresarios en Miami tras ofrecer a Donald Trump una "agenda constructiva"

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
Propuesta

Régimen de Irán rechaza plan de EEUU para terminar ofensiva militar, según TV iraní