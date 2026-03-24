martes 24  de  marzo 2026
Política

Demócrata presenta resolución para impedir a Trump "atacar" al régimen de Cuba sin aval del Congreso

La iniciativa de la demócrata Nydia Velázquez deberá ser sometida a votación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría

El exgobernante cubano Raúl Castro (tercero por la derecha), el dictador cubano Miguel Díaz-Canel (centro) y el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz (tercero por la izquierda) asisten a la celebración del 71º aniversario del asalto al Cuartel Moncada en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba, el 26 de julio de 2024.&nbsp;

El exgobernante cubano Raúl Castro (tercero por la derecha), el dictador cubano Miguel Díaz-Canel (centro) y el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz (tercero por la izquierda) asisten a la celebración del 71º aniversario del asalto al Cuartel Moncada en la provincia de Sancti Spíritus, Cuba, el 26 de julio de 2024. 

YAMIL LAGE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La congresista demócrata Nydia Velázquez presentó este martes una resolución para impedir la participación de Estados Unidos en supuestas hostilidades militares en Cuba sin el respaldo del Congreso, en medio de la creciente presión del Gobierno del presidente Donald Trump sobre la isla caribeña.

La iniciativa, que deberá ser sometida a votación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría, subraya que el Legislativo estadounidense “no ha declarado” la guerra a Cuba ni a persona u organización alguna dentro de la Isla para el uso de la fuerza militar estadounidense.

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En un comunicado, la demócrata Velázquez cargó contra el mandatario estadounidense al que acusó de tener una política exterior “fuera de control” que en su opinión "pone en riesgo" innumerables vidas, tanto estadounidenses como extranjeras.

“El bloqueo militar de Trump, sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde”, añadió la legisladora.

Demócratas en el Senado a favor del régimen comunista

La resolución de Velázquez se suma a una presentada por un grupo de senadores demócratas que también buscan impedir "cualquier" acción militar contra Cuba ordenada por la Casa Blanca sin la autorización del Congreso.

Ambas cámaras del Congreso, dominadas por los republicanos, han rechazado anteriormente iniciativas similares para impedir las hostilidades contra Venezuela e Irán.

De aprobarse, el mandatario estadounidense también tiene la capacidad de vetar la resolución. Para anular el veto se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Trump y su Administración no informaron previamente al Congreso del ataque con el que EEUU capturó en Caracas al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, algo que no tenía que hacer por tratarse de una acción militar rápida, permitida por la ley.

El mandatario puso sobreaviso a un reducido grupo de líderes legislativos en la antesala de la ofensiva contra Irán.

FUENTE: Con información de AFP

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