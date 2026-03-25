Trump nombra a miembros para Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología

Logo de los gigantes de la tecnología Google y Oracle.

El presidente Donald Trump nombró el miércoles a algunas de las figuras más destacadas del sector tecnológico estadounidense para su Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología, conformando una lista que incluye al fundador de Meta , Mark Zuckerberg, y al cofundador de Google, Sergey Brin.

El consejo, conocido como PCAST, estará copresidido por los exitosos empresarios de la IA y las criptomonedas David Sacks y Michael Kratsios, un inversor tecnológico que ejerció como director de Tecnología de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

Guerra Trump afirma que representantes de Irán "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear"

EEUU Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, se someterá "de inmediato" a tratamiento contra el cáncer de mama

La lista de designados incluye al aliado de Trump Larry Ellison (Oracle) y al peso pesado de Silicon Valley Marc Andreessen, así como al jefe de Nvidia, Jensen Huang.

"Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar al mundo en IA. Me honra unirme al consejo del presidente y trabajar con otros líderes del sector para ayudar a que esto suceda", declaró Zuckerberg en un comunicado enviado a la AFP.

El Consejo, que existe desde la presidencia de Franklin Roosevelt, es puramente consultivo: elabora informes y recomendaciones a pedido del presidente, pero no tiene facultades regulatorias ni de aplicación de la ley.

En sus formaciones anteriores, este grupo se ha pronunciado sobre temas tan diversos como la preparación frente a pandemias, la computación cuántica o las energías limpias.

Los nombramientos son la señal más reciente de los estrechos vínculos que Trump ha cultivado con Silicon Valley desde su regreso a la Casa Blanca, un cambio importante respecto a su primer mandato.

La creciente cercanía entre su gobierno y la industria tecnológica ha empezado a generar cierta reacción política, y sondeos recientes muestran que los estadounidenses creen que las grandes empresas tecnológicas tienen demasiada influencia en la política de Washington.

FUENTE: Con información de AFP.