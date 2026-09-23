miércoles 23  de  septiembre 2026
CITA CRUCIAL

Trump recibe a Xi Jinping en Washington para cumbre geopolítica y económica

Se trata del tercer encuentro entre los mandatarios de EEUU y China. Dentro de la agenda de Trump y Xi está la IA, guerra en Irán y la tensión en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. Xi visita Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. Xi visita Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre.

AFP
Por Sofía Nederr

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles a su homólogo chino, Xi Jinping, al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de Washington, un gesto excepcional. Xi realiza una visita de Estado de tres días, con amplias discusiones sobre inteligencia artificial, Irán o comercio en la agenda, y ceremonias por todo lo alto.

Cuando Trump visitó Pekín, en mayo pasado, fue recibido por el vicepresidente chino.

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El Partido Comunista Chino busca consolidar su poder a través de la IA, integrando avances tecnológicos civiles y militares bajo un estricto control estatal, advirtiendo sobre riesgos de estabilidad interna.

Desde hace 11 años un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital, y Trump lo agasajará con un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo con 21 cañonazos.

Se trata del tercer encuentro entre los mandatarios de las dos grandes potencias mundiales. Un aspecto clave de la reunión bilateral es la guerra en Irán y la tensión en Medio Oriente.

Sobre la mesa también están la guerra en Ucrania, donde China ha sido un aliado de Moscú, el debate sobre los aranceles y la inteligencia artificial (IA).

Debido a que China y Estados Unidos compiten por la supremacía en IA, hay pocas expectativas de que se alcance algún acuerdo para regular esta tecnología de rápido avance.

En las conversaciones preliminares del domingo entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Sobre el tablero hay un factor neurálgico: Trump y Xi Jinping reestructuran un Nuevo Orden Mundial, según el cual China tiene parte del control de Asia y Medio Oriente para su supervivencia. Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, ostenta un mando sobre el hemisferio occidental y el Medio Oriente con una alianza vinculada con la Casa Blanca: Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Pakistán y Turquía.

Del otro lado, Israel como aliado histórico de Washington.

Agenda en EEUU

El banquete en la Casa Blanca, en la noche del jueves, promete reunir a la élite empresarial y política de Estados Unidos.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP

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