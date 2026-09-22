María Corina Machado continúa varada en Panamá tras siete intentos de regresar a Venezuela, denuncia su equipo

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, "sin restricciones", de cada uno de los venezolanos que fueron "secuestrados por razones políticas"

HOUSTON.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela al menos tres veces esta semana desde Panamá, pero en todas las ocasiones se le ha impedido continuar el viaje, según confirmó este martes su equipo a la agencia de noticias EFE.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, denunció su equipo, sin precisar quién habría ordenado las restricciones que han frustrado los vuelos.

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Con estos tres nuevos intentos, ya son al menos siete las veces que Machado ha tratado de regresar a Venezuela desde que salió del país en diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz.

La dirigente había permanecido cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida antes de abandonar Venezuela.

Machado insiste en regresar

El regreso de Machado no es un intento reciente. Uno de los episodios más conocidos ocurrió después del doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la dirigente denunció que el régimen venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá. Machado había anunciado entonces que pretendía volver al país para acompañar a las víctimas de los sismos.

En los últimos días, su equipo volvió a intentar encontrar una vía para concretar el regreso. Según información publicada por el diario español ABC, Machado ha realizado varios intentos y ha mantenido su decisión de regresar pese a los obstáculos encontrados.

Uno de los episodios más recientes se produjo cuando un avión que trasladaba a la dirigente tuvo que regresar, después de que se frustrara la ruta prevista hacia Venezuela.

Desde Vente Venezuela, su organización política, se ha insistido en que el eventual regreso de Machado no será clandestino.

La organización también ha reiterado públicamente su respaldo a la dirigente y a su decisión de regresar al país.

El derecho a regresar

El caso de Machado también ha provocado pronunciamientos desde Estados Unidos.

El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, afirmó el pasado 15 de julio durante una audiencia en el Congreso estadounidense que Washington no impediría el retorno de Machado a Venezuela.

“Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, aseguró Weiland.

La declaración se produjo después de que surgieran versiones y cuestionamientos sobre las condiciones en las que Machado podría regresar al país.

Este martes, la situación volvió a cobrar relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieran una reunión en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Hasta el momento no ha trascendido el contenido de la conversación.

La oposición respalda el regreso

Dirigentes opositores venezolanos han reaccionado a los nuevos obstáculos para el retorno de Machado y han reiterado su respaldo a la dirigente.

Juan Pablo Guanipa ha defendido públicamente el liderazgo de Machado y la necesidad de mantener la unidad de la oposición venezolana durante la nueva etapa política que atraviesa el país.

Prohibirle la entrada de Maria Corina Machado es inaceptable.



Ningún poder ni autoridad, interna o foránea, tiene la legitimidad para prohibirle la entrada a un ciudadano venezolano a su país.



Déjenla entrar y pongan la fecha de las elecciones.



No jueguen con el pueblo… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 23, 2026

Desde Voluntad Popular también se pronunciaron sobre el eventual regreso de Machado. El dirigente Freddy Superlano afirmó este martes que existen expectativas de que la líder opositora pueda regresar a Venezuela y sostuvo que no deberían producirse irregularidades que impidan su entrada o su presencia en el país.

“Creo que ella podrá regresar sin mayores inconvenientes. No están dadas las condiciones para una situación anómala que perjudique la entrada o la presencia de María Corina hoy en día en Venezuela”, afirmó Superlano.

El dirigente agregó que cualquier proceso electoral deberá estar acompañado de garantías institucionales que permitan respetar la voluntad de los ciudadanos. En particular, mencionó la necesidad de avanzar en la reestructuración del Poder Judicial y del Consejo Nacional Electoral antes de definir un cronograma electoral.

Voluntad Popular espera el pronto y seguro regreso de María Corina Machado a Venezuela pic.twitter.com/yBZOwRqioY — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 23, 2026

Desde Vente Venezuela también se ha insistido en que Machado debe regresar a Venezuela y participar directamente en el proceso político.

La propia dirigente ha planteado que su presencia en el país resulta necesaria para reorganizar a la oposición y participar directamente en la nueva etapa política venezolana.

Mientras tanto, Machado permanece en Panamá a la espera de una nueva oportunidad para regresar.

Después de al menos siete intentos, tres de ellos realizados esta semana, la dirigente opositora continúa fuera de Venezuela.

FUENTE: Con información de EFE Y ABC ESPAÑA