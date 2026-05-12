La pregunta que inquieta a Florida: ¿por qué Palm Beach encabeza los arrestos migratorios?

MIAMI. - La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) concentró cerca de una de cada cinco detenciones de inmigrantes en el condado Palm Beach desde agosto pasadp, con 1.229 arrestos sobre los más de 6.600 registrados en todo el estado, según la base de datos de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria.

Las cifras corresponden al modelo de Fuerza Especial del programa federal 287(g), firmado en febrero de 2025 por orden del gobernador Ron DeSantis, y han generado inquietud entre defensores de inmigrantes y exlegisladores, que esperaban un volumen mayor en Miami-Dade y Broward, condados con poblaciones inmigrantes más numerosas.

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En el centro de la ofensiva

La FHP encabeza los operativos migratorios en Florida y Palm Beach se ha convertido en el epicentro de su despliegue.

La agencia acumula 6.666 detenciones bajo el 287(g) al 5 de mayo, una cifra considerada subestimada porque el registro público solo abarca desde agosto, pese a que el acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se firmó seis meses antes.

Rick Roth, agricultor y exlegislador republicano del estado, expresó preocupación. “Recibo llamadas con frecuencia de personas que continúan siendo detenidas, y yo también me pregunto por qué”, dijo Roth.

Estructura de la Tropa L

Alana Greer, directora del Community Justice Project, atribuyó la concentración a la organización interna de la FHP. La Tropa L, con sede en Lake Worth, supervisa los condados de Okeechobee, Indian River, St. Lucie, Martin, Palm Beach y Broward.

Lake Worth es una ciudad de mayoría hispana con más de 9.000 residentes de origen guatemalteco. Cerca de dos terceras partes de las detenciones de la FHP corresponden a personas guatemaltecas y mexicanas.

“No es porque esa sea la población más numerosa en Florida. Tenemos enormes poblaciones de inmigrantes blancos latino y no vemos esas cifras”, señaló Greer, quien calificó los datos como un patrón preocupante de perfilamiento racial.

Papel del director Dave Kerner

Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), fue designado por DeSantis en 2023.

El directivo representó como demócrata un distrito legislativo de mayoría hispana y fue alcalde de Palm Beach hasta 2022.

En septiembre, Kerner detalló la coordinación entre la FHP, ICE y la Patrulla Fronteriza, y precisó que la agencia capacitó a unos 2.000 agentes en el programa.

“Cuando ocurre una parada de tránsito y la investigación se inclina hacia el estatus legal de alguien en ese vehículo, tenemos a la Patrulla Fronteriza y al ICE con nosotros en nuestros vehículos”, explicó.

Casos de impacto y respaldo federal

El modelo de Fuerza Especial del 287(g) faculta a agentes estatales y locales para interrogar el estatus migratorio durante paradas de tránsito y detener en el sitio. Fue descontinuado bajo el expresidente Barack Obama tras una investigación del Departamento de Justicia que documentó perfilamiento racial en Arizona, y reactivado bajo el presidente Donald Trump.

En mayo de 2025, agentes de la FHP participaron en la detención de Kenny Laynez-Ambrosio, ciudadano estadounidense de 18 años arrestado en North Palm Beach, caso en el que la Fiscalía Estatal descartó cargos en su contra.

Documentos federales filtrados en marzo revelaron que el FLHSMV recibió la mayor asignación entre las 400 agencias policiales que colaboran con ICE, con 89 millones de dólares adicionales.