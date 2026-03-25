miércoles 25  de  marzo 2026
PRODUCCIóN

El Pentágono ordena más misiles para ofensiva contra Irán

Un segundo acuerdo con Lockheed Martin acelerará la producción de misiles tácticos balísticos, o PrSM, utilizados por primera vez contra Irán

Sistema de misiles tácticos estadounidenses ATACMS.&nbsp;

Sistema de misiles tácticos estadounidenses ATACMS. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el miércoles acuerdos con contratistas de defensa para poner la producción de misiles "en pie de guerra" para no afectar las reservas de municiones.

En el primer acuerdo, Lockheed Martin y BAE Systems acordaron cuadruplicar la producción de "cabezales buscadores", un componente clave del sistema antimisiles THAAD, que ha tenido un uso importante en el Medio Oriente.

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El objetivo es poner la "base industrial en pie de guerra", dijo el Pentágono en un comunicado.

A finales de enero, Lockheed Martin ya había anunciado una aceleración de su producción de sistemas THAAD, de alrededor de 100 unidades anuales a cerca de 400 en el plazo de unos años.

Aumento de la producción de misiles

Un segundo acuerdo con Lockheed Martin acelerará la producción de misiles tácticos balísticos, o PrSM, utilizados por primera vez contra Irán.

Lockheed Martin confirmó el pedido y señaló en un comunicado que se basa en un contrato anterior de 4.940 millones de dólares otorgado por el Ejército de Estados Unidos el año pasado.

En un tercer acuerdo, Honeywell Aerospace aceptó aumentar la producción de "componentes críticos para las reservas de municiones de Estados Unidos", incluidos sistemas de navegación, indicó el Pentágono.

Honeywell señaló que esto incluye una inversión plurianual de 500 millones de dólares para modernizar sus capacidades de producción con el fin de "aumentar rápidamente la fabricación de tecnologías de defensa críticas".

También se comprometió a fabricar más sistemas de navegación, así como accionadores para la maniobrabilidad de misiles y soluciones de guerra electrónica, especialmente para los misiles aire-aire de medio alcance AMRAAM con guía por radar.

FUENTE: Con información de AFP.

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