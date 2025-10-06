Trump reivindica su defensa de TikTok y anima a los jóvenes a seguir su ejemplo

Foto de los participantes de Estados Unidos y de China en las negociaciones sobre la compraventa de Tiktok.

Esta combinación de imágenes creada el 2 de junio de 2024 muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente que muestra el logotipo de la plataforma de redes sociales china TikTok en una oficina en París el 19 de abril de 2024 y al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York el 30 de mayo de 2024.

MIAMI. - El presidente Donald Trump a través de sus redes sociales, recordó a los jóvenes usuarios de TikTok que durante su gestión protegió la continuidad de la aplicación en Estados Unidos , en un mensaje que combinó humor y una clara visión de liderazgo para las futuras generaciones.

“Todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una grande y ahora me están mirando en la Oficina Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado en este escritorio y también hará un gran trabajo”, afirmó Trump.

Trump, quien mantiene una sólida conexión con la juventud a través de las redes sociales, subrayó la necesidad de promover el espíritu emprendedor y patriótico entre los jóvenes estadounidenses. Su mensaje fue interpretado como una invitación a involucrarse activamente en la construcción del país.

"Orden ejecutiva"

Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que establece una propuesta de acuerdo para una versión estadounidense de TikTok, en la que la propiedad china se reduciría a "menos del 20%" y el control quedaría en manos de empresarios de Estados Unidos.

Se cree que la firma de inversión Silver Lake Partners y la influyente empresa de Silicon Valley Andreessen Horowitz forman parte del acuerdo.

Esta versión estadounidense TikTok estará dotada de una suerte de copia del algoritmo de la aplicación.

El algoritmo es a menudo descrito como la "salsa secreta" de TikTok porque ayudó a convertir la plataforma en una de las más populares del mundo en solo unos años.

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) que obligaba a su propietario chino ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a ser prohibida en su principal mercado.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/DLA