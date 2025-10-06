lunes 6  de  octubre 2025
Negociaciones de paz

Trump destaca que Hamás "está aceptando cosas muy importantes" del plan de paz

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval

Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos.&nbsp;

Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Delegaciones de Hamás e Israel seguirán el martes sus conversaciones indirectas en Egipto para poner fin a la guerra de dos años en Gaza, bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump, quien considera que el movimiento islamista palestino está listo para aceptar sus propuestas para un acuerdo.

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre el grupo terrorista Hamás y los mediadores terminó en Egipto en medio de una "atmósfera positiva", de acuerdo con informes de un medio vinculado al estado egipcio el martes.

Lee además
petro y la estrategia de desafiar a israel
OPINIÓN

Petro y la estrategia de desafiar a Israel
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025.  
Guerra

Israel anuncia que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás al plan de paz

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamás y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una delegación israelí llegó el lunes.

La cadena informó previamente que las delegaciones están hablando "para preparar las condiciones previas para la liberación de detenidos y prisioneros".

"Mediadores egipcios y cataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo" de liberación de los rehenes israelíes en Gaza a cambio de palestinos presos en cárceles de Israel, dijo.

Las conversaciones indirectas buscan cerrar los detalles sobre el plan a dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque terrorista sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Puntos medulares del plan

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

El presidente estadounidense dijo el lunes que está "casi seguro" de que se alcanzará un acuerdo.

"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes (...) creo que vamos a alcanzar un acuerdo", añadió.

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe de Hamás que en septiembre fue blanco de un bombardeo israelí en Doha, sostuvo una reunión con funcionarios de inteligencia egipcios antes de las conversaciones, dijo una fuente de seguridad egipcia.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha coordinado intercambios anteriores, declaró el lunes que sus equipos están preparados "para ayudar a reunir a los rehenes y presos con sus familias".

Trump optimista

Trump, cuyo enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner son esperados en Egipto, ha instado a los negociadores a "moverse rápido" para poner fin a la guerra en Gaza, donde los ataques israelíes continuaron el lunes.

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo", aunque "llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí", afirmó el republicano.

Desmiente críticas a Netanyahu

Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones. "No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo", afirmó.

"Pero es un acuerdo que, increíblemente, en el que todo el mundo se ha unido. Todos se han unido. No, Israel ha sido estupendo. Todos han sido buenos. Creo que vamos a conseguir que se llegue a un acuerdo", aseguró.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Israel y Hamás inician negociaciones indirectas en Egipto para el fin de la guerra en Gaza

Trump dispuesto a invocar Ley de insurrección para desplegar al ejército: Si tuviera que aplicarla, lo haría"

¿Quién es la jueza que frenó "temporalmente" los planes de Trump en Portland?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
TRAMA FINANCIERA

FBI desmantela supuesta red de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro en Miami

Imagen referencial.
SUCESOS

Hombre muere tras ataque de perros en Liberty City, segundo caso fatal en Miami-Dade

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy debuta con Chanel en la Semana de la Moda de París

Te puede interesar

Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos. 
Negociaciones de paz

Primera ronda de diálogos indirectos entre Hamás e Israel termina con "atmósfera positiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
ATENCIÓN TRANSPORTISTAS

Florida suspende emisión de licencias comerciales CDL a inmigrantes con estatus temporal

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
EXTREMA VIOLENCIA

Trump califica a Chicago y Portland como "zonas de guerra"