Trump destaca que Hamás "está aceptando cosas muy importantes" del plan de paz

Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos.

WASHINGTON — Delegaciones de Hamás e Israel seguirán el martes sus conversaciones indirectas en Egipto para poner fin a la guerra de dos años en Gaza, bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump, quien considera que el movimiento islamista palestino está listo para aceptar sus propuestas para un acuerdo.

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre el grupo terrorista Hamás y los mediadores terminó en Egipto en medio de una "atmósfera positiva", de acuerdo con informes de un medio vinculado al estado egipcio el martes.

Guerra Israel anuncia que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás al plan de paz

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamás y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij, donde una delegación israelí llegó el lunes.

La cadena informó previamente que las delegaciones están hablando "para preparar las condiciones previas para la liberación de detenidos y prisioneros".

"Mediadores egipcios y cataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo" de liberación de los rehenes israelíes en Gaza a cambio de palestinos presos en cárceles de Israel, dijo.

Las conversaciones indirectas buscan cerrar los detalles sobre el plan a dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque terrorista sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Puntos medulares del plan

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

El presidente estadounidense dijo el lunes que está "casi seguro" de que se alcanzará un acuerdo.

"Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes (...) creo que vamos a alcanzar un acuerdo", añadió.

"Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer", aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe de Hamás que en septiembre fue blanco de un bombardeo israelí en Doha, sostuvo una reunión con funcionarios de inteligencia egipcios antes de las conversaciones, dijo una fuente de seguridad egipcia.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha coordinado intercambios anteriores, declaró el lunes que sus equipos están preparados "para ayudar a reunir a los rehenes y presos con sus familias".

Trump optimista

Trump, cuyo enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner son esperados en Egipto, ha instado a los negociadores a "moverse rápido" para poner fin a la guerra en Gaza, donde los ataques israelíes continuaron el lunes.

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo", aunque "llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí", afirmó el republicano.

Desmiente críticas a Netanyahu

Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones. "No. Es falso. Ha sido muy positivo. Ha sido muy positivo en este acuerdo", afirmó.

"Pero es un acuerdo que, increíblemente, en el que todo el mundo se ha unido. Todos se han unido. No, Israel ha sido estupendo. Todos han sido buenos. Creo que vamos a conseguir que se llegue a un acuerdo", aseguró.

FUENTE: Con informaciòn de AFP