Hombre muere tras ataque de perros en Liberty City, segundo caso fatal en Miami-Dade

Se desconoce la identidad de la víctima; personal de Servicios para Animales de Miami-Dade acudió a la propiedad adyacente al lugar del suceso y confiscó 11 perros

Imagen referencial.

DLA IA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un hombre de entre 30 y 40 años falleció en la madrugada del domingo en el sector de Liberty City, en Miami, después de ser atacado por varios perros, lo que motivó la incautación de 11 canes por parte de los servicios de animales.

El suceso, ocurrido en la intersección de la calle 67 del noroeste y la octava avenida, representa el segundo ataque mortal de este tipo en el condado Miami-Dade en menos de un mes y reaviva el debate sobre la tenencia responsable de animales y la seguridad pública.

Detalles

La policía de Miami dijo que recibió una llamada de emergencia poco antes de la 1:00 a.m. del domingo alertando sobre un hombre que estaba siendo atacado por perros. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima sin vida.

El personal de Servicios para Animales de Miami-Dade acudió a la propiedad adyacente al lugar del suceso y confiscó 11 perros. Sin embargo, en un comunicado oficial, la agencia precisó que "en este momento, no se ha confirmado si los perros estuvieron involucrados en la muerte de la persona".

La identidad de la víctima no ha sido revelada, y tampoco se han especificado las razas de los perros incautados. Los detectives de homicidios iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Temor

Este segundo ataque mortal en pocas semanas encendió las alarmas en el área metropolitana de Miami. A principios de septiembre, Doreen Richards Broadbelt, de 71 años, murió tras ser atacada por varios perros mientras caminaba hacia su trabajo en Miami Gardens.

Su familia había denunciado en repetidas ocasiones la presencia de perros callejeros agresivos en el vecindario. En ese caso, la policía de Miami Gardens difundió fotografías de los caninos sospechosos, entre los que se encontraban cruces de labrador y posiblemente un bulldog americano o un pitbull.

Estadísticas, nueva legislación

Florida es uno de los estados con mayores índices de ataques de perros en el país. En 2023, se registraron 1.331 reclamaciones a seguros por mordeduras de perro, la segunda cifra más alta de Estados Unidos.

Los datos también revelan que entre 2005 y 2017, los pitbulls estuvieron involucrados en el 65.6% de los ataques mortales en el país.

Para hacer frente a esta problemática, en 2025 el gobernador Ron DeSantis firmó la "Ley Pam Rock", nombrada así en honor a una empleada del sistema de correo que falleció en 2022 tras ser atacada por una jauría.

Esta ley, que entró en vigor en julio, endurece las regulaciones para los dueños de perros considerados peligrosos, exigiendo un seguro de responsabilidad civil de 100.000 dólares y facilitando la confiscación de animales que causen heridas graves.

