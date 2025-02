Trump restablece la "presión máxima" sobre Irán

WASHINGTON - El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo el martes que quiere ejercer la "máxima presión" sobre Irán , apuntando en particular a su programa nuclear.

El Presidente hizo estos comentarios durante la firma en la Casa Blanca de un memorando destinado a imponer una dura política de nuevas sanciones a Irán, similar a la de su primer mandato.

El memorando instruye a cada departamento en el gobierno a diseñar sanciones contra Irán, en especial sobre sus actividades nucleares, dijo un asistente de la Casa Blanca durante la firma.

Esto dará al presidente Trump "todas las herramientas posibles" para evitar que Irán sea un "actor maligno", agregó el asistente.

El mandatario estadounidense manifestó cierta reticencia al decir que este documento "es uno sobre el que estoy indeciso. Todos quieren que lo firme. Lo haré. Es muy duro para Irán".

"Con algo de suerte, espero no tener que usarlo demasiado", dijo Trump y agregó: "no estoy contento de hacerlo, pero realmente no tengo más opción, pues tenemos que ser fuertes".

"Veremos si podemos arreglarlo o no. Haremos un trato con Irán y que todos puedan estar juntos" dijo.

Trump también anunció que si él fuera asesinado por Irán, el país sería "aniquilado".

FUENTE: Con información de AFP.