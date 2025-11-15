Trump se desvincula de la congresista Marjorie Taylor Greene ¿Cuál es el motivo de la ruptura?

La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene habla junto al expresidente de EEUU y aspirante presidencial para 2024 Donald Trump en un acto de campaña en Rome, Georgia, el 9 de marzo de 2024.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump rompió públicamente con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, uno de sus grandes apoyos legislativos durante su primer mandato y, en su apogeo, pilar del movimiento ideológico MAGA (Make America Great Again), la calificó como “Marjorie la Chiflada” y dijo que respaldaría a su posible rival en las elecciones de mitad de legislatura del año que viene “si se postula la persona adecuada”.

Trump acusa a la republicana de irse “muy a la izquierda”. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, escribió que todo lo que había presenciado de Greene en los últimos meses era "¡QUEJARSE, QUEJARSE, QUEJARSE!”, y, acerca del supuesto malestar de Greene porque no le devuelve las llamadas, añadió que “No puedo atender todos los días las llamadas de una lunática iracunda”.

El distanciamiento se habría propiciado por la insistencia de la legisladora en la publicación completa de los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el fallecido empresario Jeffrey Epstein y sus supuestos vínculos con el mandatario. Taylor Green ha maniobrado para sembrar dudas alrededor de Trump.

En su respuesta en X, Greene escribió el viernes que Trump la “atacó y mintió sobre mí”. Y añadió una captura de pantalla de un mensaje de texto que dijo haber enviado al mandatario antes en el día sobre la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, lo cual, según ella, “es lo que lo llevó al límite”.

Algunos republicanos la acusan de haberse aliado a los demócratas que buscan involucrar a Trump con el caso Epstein, sin mencionar los lazos de altos cargos del Partido Demócrata en el caso.

La "encuesta"

Trump no menciona a Epstein como motivo de esta ruptura de relaciones, sino que menciona en su lugar una encuesta que envió a la congresista por Georgia que reflejaba su desplome en las encuestas en las elecciones a gobernadora o senadora del estado, aspiraciones de Greene.

Greene tenía una intención de voto del 12 por ciento "y no tenía la más mínima oportunidad a menos, por supuesto, que recibiera mi apoyo, y no lo va a tener", manifestó Trump, quien añadió además que "parece estar molesta" porque el presidente no le devuelve las llamadas. "Tengo que estar pendiente de 219 congresistas, 53 senadores, 24 miembros de mi gabinete, casi 200 países y una vida normal. No puedo escuchar todos los días lo que quiera despotricar una lunática", esgrimió el mandatario.

Trump, por último, acusó a Greene de haber traicionado los principios del Partido Republicano y de pasarse a "la izquierda radical" antes de declararse convencido de que "la maravillosa y conservadora gente" de su estado "se está pensando desafiarla en unas elecciones primarias" porque "ella también les tiene hartos con sus histrionismos".

Quien decida enfrentarse a Greene en las urnas, asegura Trump, tendrá el apoyo "completo e inquebrantable" del mandatario, que horas después redoblaba su ataque en un segundo mensaje contra la "congresista Marjorie Taylor Brown", en un juego de palabras con su apellido porque "la hierba verde se vuelve marrón cuando empieza a pudrirse".

"Ha terminado de convertirse en la RINO que siempre fue", aseguró el presidente en referencia a una de las expresiones por excelencia de su movimiento: "Republicano solo de nombre" (Republican In Name Only), con el que son designados los miembros del partido que no declaran lealtad a los principios republicanos.

Green mantiene su campaña en contra de Trump

En su cuenta de la red social X, Greene acusa a Trump de mentir sobre las supuestas constantes llamadas que le ha hecho y, según ella, "está enfurecido" por los archivos de Epstein. "Y, por supuesto, me está atacando con fuerza para dar ejemplo y asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana sobre la publicación de los archivos", aseguró.

"Es realmente asombroso el empeño que está poniendo para impedir que salgan a la luz los archivos de Epstein, hasta el punto de llegar a este extremo", añadió Marjorie Taylor Greene antes de pedir al mandatario que "luche con la misma tenacidad para ayudar a los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos, que están hartos de las guerras y causas extranjeras", en velada referencia a Israel.

"He dedicado demasiado tiempo y demasiado dinero a apoyar a Trump, pero no le idolatro ni le sirvo. Adoro a Dios, Jesús es mi salvador y sirvo a mi distrito y al pueblo estadounidense. Sigo siendo la misma persona de siempre y continuaré rezando para que esta administración tenga éxito, porque el pueblo estadounidense merece desesperadamente lo que votó", dijo la congresista.

No hizo mención a la solicitud de Trump al Departamento de Justicia que investigue los hechos y a altos cargos del Partido Demócrata. Y es que Trump acusó este viernes a los demócratas de montar una "farsa" con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y pidió una investigación federal que incluya a personalidades como el expresidente Bill Clinton.

En declaraciones publicadas en su cuenta de su plataforma Truth Social, Trump culpó a la oposición demócrata de impulsar el "bulo de Epstein" una vez más tras la publicación esta semana de la última remesa de correos del empresario, donde vuelve a aparecer el nombre del presidente de Estados Unidos. En uno en particular, Epstein escribió que Trump "se pasó horas" con una víctima del millonario.

"Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Trump asegura una vez más que el Partido Demócrata ha usado estos nuevos correos para "desviar la atención" del "desastre" que han provocado durante el pasado cierre del Gobierno del país norteamericano, motivado por las discrepancias entre senadores de ambos partidos sobre las partidas presupuestarias y que estuvo a punto de abocar el país al caos hasta que acabó resuelto el pasado fin de semana tras negociaciones de última hora.

Dada toda esta situación, Trump anunció que pedirá a la fiscal general, Pam Bondi, así como al Departamento de Justicia y al FBI, que investiguen en profundidad los vínculos que Epstein mantenía también con su predecesor demócrata Bill Clinton y con el exsecretario del Tesoro de este último, Larry Summers, cuyo nombre también aparece en los últimos correos. Trump pide además que la investigación se extienda a otro de los nombres, el del cofundador de la plataforma laboral LinkedIn, Reid Hoffman.

"Epstein era demócrata"

"Epstein era demócrata, y es problema de los demócratas, no de los republicanos. Pregúntenle a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein; ellos lo saben todo. No pierdan el tiempo con Trump. Tengo un país que gobernar", concluyó el mandatario.

Figura destacada de la vida social neoyorquina, Epstein "era demócrata", recordó Trump en su red Truth Social. "Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos", escribió.

Trump considera que esta presión de los demócratas en el Congreso, con la publicación de correos electrónicos de Epstein que lo nombran a él particularmente, es una campaña política como la que lo acusó de mantener vínculos ilegales con Rusia, durante su campaña electoral de 2016.

Investigación a fondo

Ante la insistencia de demócratas y de algunos republicanos, "pediré a la procuradora general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones", anunció.

Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton, y Reid Hoffman es un rico empresario.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, que junto con el Senado compone el Congreso estadounidense, quiere organizar la próxima semana una votación sobre el tema.

Un gran número de republicanos podrían votar a favor de un texto que exige la publicación de los documentos del Departamento de Justicia sobre el caso, a pesar de las reticencias de la Casa Blanca.

La propuesta de ley en cuestión es impulsada por un legislador republicano y uno demócrata.

Correos electrónicos

Con la ayuda de su cómplice Ghislaine Maxwell, actuando como reclutadora, Epstein hacía venir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida.

Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por explotación sexual. Maxwell ha dicho que Trump no estaba implicado con Epstein. Trump dijo que se enfadó con el financiero Epstein porque el delincuente sexual contrató a personal del spa de su club, incluida la mujer que acusó al expríncipe Andrés de abusos.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

El caso se reactivó esta semana con la publicación de correos electrónicos del financiero neoyorquino.

Donald Trump "sabía sobre las chicas" e incluso "pasó varias horas" con una de ellas, afirman correos electrónicos de Jeffrey Epstein, revelados por congresistas demócratas.

El presidente estadounidense siempre alegó desconocer la explotación sexual de menores por parte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, a quienes frecuentó antes de enemistarse con ellos.

“Durante cuatro años, bajo el Departamento de Justicia de Joe Biden, a los medios de comunicación no les importaron en absoluto los archivos de Epstein ni el caso Epstein durante literalmente 20 años”, dijo en julio el vicepresidente JD Vance.

Y agregó: "Durante 20 años, el Departamento de Justicia (de los expresidentes Barack) Obama y George W. Bush fue indulgente con este tipo. No investigaron el caso a fondo. No mostraron ninguna curiosidad por el caso. Y ahora Donald J. Trump le pide a su Departamento de Justicia que muestre total transparencia. Y, de alguna manera, eso es una crítica a Donald J. Trump, no a Barack Obama ni a George W. Bush", criticó.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP