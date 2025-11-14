Juez designa nuevo fiscal para instruir caso electoral contra Trump en Georgia

El presidente Donald Trump habla a los medios en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.

WASHINGTON — El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, nombró este viernes al actual jefe del organismo que coordina a todos los fiscales en el estado de Georgia , Peter Skandalakis, como nuevo fiscal al frente del caso contra el presidente Donald Trump por ordenar una supuesta interferencia electoral durante los comicios presidenciales de 2020.

"La decisión de asumir mi responsabilidad en este asunto la he tomado únicamente tras una consideración cuidadosa y deliberada", indicó Skandalakis en un comunicado, agregando que la solicitud para ocuparse del caso representa "su imposibilidad de encontrar otro fiscal" que no "tenga conflictos de intereses".

Skandalakis explicó que contactó a varios fiscales, si bien todos rechazaron el nombramiento. "Dado que el plazo fijado por el juez McAfee ya ha vencido, he determinado que lo más conveniente es que me asigne yo mismo el caso", afirmó.

Trump y aliados cercanos fueron acusados en 2023 por la oficina de Willis por lo que supuestamente era un plan para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Todos se declararon inocentes.

La destitución de Fani Willis

Esto se produce después de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia apartara a la fiscal demócrata Fani Willis por "conflicto de intereses" al haber mantenido una relación amorosa con el fiscal especial Nathan Wade, que ella misma había contratado en el marco de las investigaciones contra Trump.

El mandatario está acusado junto a otras 18 personas de supuestamente "presionar" ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante el ahora expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020, si bien el magnate neoyorquino siempre ha denunciado que forma parte de una "caza de brujas" política.

Este caso hizo que Trump se tuviese que entregar a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton, tras lo que se publicó su fotografía policial, una imagen que, por sí sola, consiguió que su campaña electoral engordara sus arcas en 4,18 millones de dólares más.

La fiscalía de Georgia tenía hasta este viernes para nombrar un nuevo fiscal, o el caso sería desestimado.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press