Economía

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, bananas y café

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles "recíprocos" impuestos este año

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, en momentos en que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida para los estadounidenses.

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles "recíprocos" impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

Trump dictó el 2 de abril una orden ejecutiva que modificaba sustancialmente la política comercial estadounidense, al imponer un arancel mínimo del 10%, ya que el déficit comercial constituía "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos", recuerda el comunicado de la Casa Blanca.

A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos, en función de países y productos.

El Tesoro estadounidense empezó a recaudar sustanciales ingresos mensuales, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana.

La causa de la reducción

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump considera ahora que "la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos" obliga a rebajar de nuevo los aranceles.

El coste de la vida es citado por los estadounidenses como una de sus principales preocupaciones en sondeos públicos.

Estados Unidos anunció el jueves acuerdos arancelarios que apuntan a esa reorganización de su política comercial con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, todos ellos importantes productores de insumos como el café, la carne de res y la fruta.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

