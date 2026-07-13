lunes 13  de  julio 2026
REPUBLICANOS

Trump sugiere nombrar a hermana de Lindsey Graham como senadora interina

La petición llega tras la muerte repentina del influyente senador republicano Lindsey Graham, que falleció el sábado a sus 71 años a causa de un desgarro en la aorta, según informes preliminares.

&nbsp;El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien falleciera este fin de semana a sus 71 años.

  El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien falleciera este fin de semana a sus 71 años.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump sugirió este lunes al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que nombre de forma interina a Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador republicano Lindsey Graham, para ocupar su escaño vacante en el Senado.

"Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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La petición llega tras la muerte repentina de Graham, que falleció el sábado a sus 71 años a causa de un desgarro en la aorta - según informes preliminares-, lo que obliga a los republicanos a buscar un reemplazo para uno de sus senadores más influyentes en Washington de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

Senador interino permanecerá en el cargo hasta enero

Mientras, la persona designada por McMaster completará el resto del mandato de Graham, hasta que el ganador de las elecciones de noviembre tome posesión del escaño en enero por los seis años venideros.

Según medios locales, el gobernador de Carolina del Sur tiene previsto anunciar su decisión en una rueda de prensa este mismo lunes.

Sin embargo, aunque Trump haya respaldado públicamente a Nordone, no está claro si ella aceptaría el nombramiento.

Varios republicanos de Carolina del Sur ya han mostrado interés en optar al escaño, entre ellos los representantes Nancy Mace y Ralph Norman.

Graham y Nordone fueron muy cercanos. Tras la muerte de sus padres cuando ella era menor de edad, Lindsey Graham se convirtió en el tutor legal de su hermana y posteriormente la adoptó para que pudiera acceder a los beneficios militares que recibía tras alistarse en la Fuerza Aérea.

Nordone solía acompañar al senador en actos de campaña en los que incluso participaba para presentarlo.

FUENTE: Con información de EFE.

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