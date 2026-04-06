lunes 6  de  abril 2026
EEUU

Trump y la primera dama reciben a cientos de niños para el evento de Lunes de Pascua

La tradición de celebrar una carrera en la que los niños hacen rodar huevos por el pasto con ayuda de una cuchara en lunes de Pascua se remonta a 1878

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, acompañados de un conejo de Pascua disfrazado, hablan durante la apertura de los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua este lunes, en Washington.

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, acompañados de un conejo de Pascua disfrazado, hablan durante la apertura de los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua este lunes, en Washington.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, recibieron este lunes a cientos de niños en la Casa Blanca para celebrar el Lunes de Pascua, que este año se celebró en conmemoración del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

En su discurso de apertura, el republicano aprovechó para destacar del rescate en territorio iraní de los dos tripulantes de un caza F-15 derribado por Teherán el pasado viernes.

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Esta fotografía, tomada y distribuida el 5 de abril de 2026 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la basílica de San Pedro para transmitir el mensaje Urbi et Orbi y la bendición a la ciudad y al mundo, como parte de las celebraciones de Pascua en el Vaticano.
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“Lo que hicimos ayer fue rescatar no a uno... rescatamos a dos. Mantuvimos en secreto el rescate del primero, y logramos mantenerlo así durante aproximadamente un día, lo cual mejoró considerablemente la situación. Esos dos pilotos demostraron una valentía increíble”, declaró Trump desde el balcón de la Casa Blanca, engalanada para la ocasión.

Pero ante la multitud de niños, padres y la cantidad de decoraciones y preparativos listos para la actividad del día, Trump, por unos minutos, quiso poner el foco en los protagonistas del evento: los huevos de Pascua.

“Debo decirles que salí y esperaba que fuéramos a hablar de agricultores. Y amamos a nuestros agricultores. Íbamos a hablar de muchos productos diferentes. Pero usted sabe de qué quieren hablar, esto es sobre huevos (de Pascua)”, añadió.

Risas y gritos de los niños

La tradición de celebrar una carrera en la que los niños hacen rodar huevos por el pasto con ayuda de una cuchara en lunes de Pascua se remonta a 1878, por una ocurrencia del entonces presidente Rutherford Hayes, quien decidió invitar a un grupo de infantes a jugar en los jardines de la residencia presidencial.

Trump Lunes de Pascua
El presidente Donald Trump comparte con niños en la celebración de Lunes de Pascua en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump comparte con niños en la celebración de Lunes de Pascua en la Casa Blanca.

Antes de eso, las carreras de huevos se celebraban en el Capitolio, hasta que el exceso de alboroto y la cantidad de asistentes llevó al presidente Ulysses Grant a prohibir el evento en los terrenos del Congreso por motivos paisajísticos.

Casi siglo y medio después, la escena apenas ha cambiado: los niños siguen compitiendo por empujar huevos de colores con cucharas de madera, entre risas y gritos de aliento. En este caso, la primera dama también participó en algunos de los juegos con los pequeños, que contaron también con talleres de pintura o actividades literarias.

Varias figuras destacadas de la Administración Trump -entre ellas el director del FBI, Kash Patel; el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller; la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, o también uno de los hijos del presidente, Eric Trump- asistieron también al evento.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la guerra de Irán, sobre la cual Trump se paró a hablar con la prensa durante el evento.

FUENTE: Con información de EFE

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