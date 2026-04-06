lunes 6  de  abril 2026
OBITUARIO

Muere bombero de Broward tras sufrir emergencia médica en pleno turno de Pascua

Steven Lepselter, de 54 años, colapsó mientras finalizaba labores en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood; autoridades destacan casi dos décadas de servicio y su rol en la formación de nuevas generaciones

Steven Lepselter, de 54 años.

Steven Lepselter, de 54 años.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La comunidad de emergencias del sur de Florida enfrenta una pérdida inesperada tras la muerte del bombero y paramédico Steven Lepselter, quien sufrió una emergencia médica mientras se encontraba de servicio durante la mañana de Pascua.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:55 a.m. del domingo, cuando unidades respondieron a una llamada médica en el Palm Garage del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Al llegar, encontraron a Lepselter inconsciente en el suelo.

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El rescatista fue trasladado de urgencia al Broward Health Medical Center, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tenía 54 años.

De acuerdo con la información oficial, Lepselter estaba concluyendo su turno de vigilancia contra incendios en el aeropuerto y se preparaba para trasladarse a su jornada regular en Weston cuando fue hallado sin respuesta en el estacionamiento. Hasta el momento, no se ha informado la causa de la muerte.

La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) subrayó a través de un comunicado oficial, la dimensión de la pérdida dentro de sus filas y el impacto que deja su trayectoria.

“Lepselter sirvió con orgullo al condado de Broward con dedicación, profesionalismo y compasión durante más de 19 años. Inició su carrera en bomberos y rescate en el Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia de la BSO en enero de 2007. A lo largo de su destacada trayectoria, prestó servicio en múltiples divisiones especializadas, entre ellas Aeropuerto, Puerto Marítimo, Materiales Peligrosos (HazMat), Rescate Aéreo y la División de Capacitación”.

El sheriff del condado, Gregory Tony, también se refirió al legado profesional del paramédico y a la huella que deja entre sus compañeros.

“La pérdida del bombero/paramédico Lepselter se siente profundamente en toda nuestra organización. Momentos como este afectan a cada uno de nosotros de diferentes maneras. A lo largo de su carrera, encarnó los valores de la BSO, poniendo de forma constante las necesidades de la comunidad y de sus compañeros de equipo por encima de todo. Será recordado no solo por su compromiso con la misión, sino también por el impacto duradero que tuvo en quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado”.

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Más allá de su labor operativa, Lepselter desempeñó un papel clave en la División de Capacitación, donde contribuyó a la formación de nuevos profesionales en ese sector, una responsabilidad que, según la propia institución, asumía con un alto nivel de compromiso y vocación.

Su fallecimiento deja un vacío en una estructura donde la experiencia acumulada y la transmisión de conocimiento resultan esenciales para la continuidad del servicio.

Los arreglos funerarios no han sido anunciados.

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