Ucrania destaca "avances" en diálogo con EEUU, pero "aún se necesitan ajustes" en el plan de paz

PARÍS — El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski , conversó este lunes con sus pares europeos, con el francés Emmanuel Macron al frente, para intentar influir en el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto, la víspera de un encuentro clave en Rusia .

Zelenski viajó a París después de que las fuerzas rusas realizaran en noviembre su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El mandatario ucraniano, debilitado políticamente por un escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se encuentra bajo presión para lograr una solución al conflicto, mientras Rusia avanza en el campo de guerra. El conflicto inició con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Estados Unidos presentó hace diez días una propuesta de acuerdo de 28 puntos, redactada sin los aliados europeos de Kiev y que luego tuvo enmiendas tras reunirse con los europeos y los ucranianos en Ginebra. Desde entonces, multiplica los contactos diplomáticos para finalizarlo.

Algunos temas requieren "ajustes"

El negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense, Steve Witkoff. Se registraron "avances significativos", pero algunos temas requieren "ajustes", explicó el ucraniano este lunes.

Umerov y Witkoff también conversaron este lunes con Zelenski y Macron, según la presidencia francesa, la víspera de una reunión que se anuncia crucial del estadounidense con Putin en Moscú.

Un plan para poner fin al conflicto "solo puede finalizarse" con Kiev y los europeos "alrededor de la mesa", según dijo en rueda de prensa el presidente francés, para quien "hoy en día no hay propiamente un plan que esté finalizado".

Sobre un eventual reparto de territorios, "sólo el presidente Zelenski puede finalizarlo" y, sobre los activos congelados rusos, las garantías de seguridad a Ucrania o sobre su adhesión a la Unión Europea, se necesita la presencia de los europeos, precisó.

El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk, e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas.

Igualmente, este plan proponía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN.

Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania, considerada un baluarte frente a las ambiciones rusas en Europa.

Los europeos se opondrán a una "paz dictada" a Ucrania, aseguró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelenski y Macron, al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la UE y la OTAN, entre otros.

Más trabajo

Tras las discusiones del domingo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que se requería más trabajo, pero Trump mostró optimismo y estimó que Rusia y Ucrania deseaban poner fin al conflicto.

El presidente estadounidense subrayó, sin embargo, que Kiev no estaba en una posición de fuerza debido al escándalo de corrupción que sacude al gobierno ucraniano.

El viernes, Zelenski cesó a su influyente jefe de gabinete, Andrii Yermak, después de que investigadores de las unidades de anticorrupción registraran su domicilio.

Sobre el terreno, las fuerzas rusas avanzan en el este de Ucrania, y los ataques con drones y misiles en la retaguardia de la zona del frente, destinados especialmente a minar la moral de las poblaciones, no disminuyen.

En un mes, Rusia ha tomado 701 km2 a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), fuera de los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados.

Este lunes, las autoridades ucranianas anunciaron que al menos cuatro personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque con un misil ruso contra Dnipró.

La esposa del mandatario ucraniano, Olena Zelenska, también viajó a Francia para un evento relacionado con la iniciativa "Bring kids back" ("Devuelvan a los niños"), de la cual es madrina.

Esta iniciativa "ha permitido devolver a cerca de 2.000 niños ucranianos arrancados de sus familias por Rusia", indicó el canciller francés, Jean-Noël Barrot, quien recordó que "este atroz crimen de guerra le ha valido a Putin su orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional".

