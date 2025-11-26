Resistencia cubana apoya gestión de Trump ante conflicto en Ucrania, pero advierte sobre concesiones a Moscú

El secretario de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat, entrevista al cubano Frank Darío Jarrosay Manfuga, prisionero de guerra en Ucrania

MIAMI. La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) expresó su respaldo a las iniciativas diplomáticas del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, frente a la guerra en Ucrania, al tiempo que advirtió que cualquier resolución del conflicto debe garantizar la soberanía total de Kiev para evitar la legitimación de la agresión rusa.

En un comunicado emitido el miércoles, la coalición opositora destacó la importancia del liderazgo estadounidense en la región, pero enfatizó que la paz verdadera no puede construirse sobre concesiones territoriales a regímenes totalitarios.

El martes, el presidente Trump confirmó que su plan para detener la guerra ha sido "afinado" y anunció el despliegue inmediato de sus enviados especiales, Steve Witkoff y el secretario del Ejército Dan Driscoll, para gestionar diálogos directos con las partes en conflicto.

Mientras Driscoll sostenía reuniones con funcionarios rusos en Abu Dhabi descritas por su equipo como "optimistas", el mandatario estadounidense aclaró que solo accederá a reunirse personalmente con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski cuando el acuerdo de paz sea definitivo o esté en su fase final.

Sintonía con Washington

El documento de la ARC marca un claro posicionamiento político de la diáspora cubana ante el escenario geopolítico actual. La ARC dijo que valora explícitamente la labor de figuras como Rubio en la cúpula de la política exterior de Estados Unidos, a quien reconocen por su historial de confrontación contra el comunismo en el hemisferio.

Para el exilio, la presencia de estos actores en la Casa Blanca representa una garantía de defensa de los principios democráticos.

Sin embargo, el respaldo llegó con una nota de cautela basada en la experiencia histórica de la propia resistencia cubana. La organización sostuvo que "ceder ante la tiranía solo prolonga el sufrimiento", un mensaje que busca influir en las futuras mesas de negociación.

La ARC insistió en que la estabilidad global depende de una solución justa que no premie la invasión, e instó a la comunidad internacional a asegurar que Ucrania pueda definir su destino sin coacciones externas.

Envío de mercenarios cubanos

Más allá del alineamiento diplomático, la declaración denunció la participación directa del régimen de La Habana en el conflicto europeo.

La ARC calificó la invasión rusa no como un hecho aislado, sino como el resultado de una alianza global de dictaduras que incluye a la dictadura cubana como actor importante.

En términos severos, la organización condenó el reclutamiento de jóvenes de la isla, quienes —dijo— escapan de la pobreza y la falta de libertades para terminar en el frente de batalla como "carne de cañón" del ejército ruso.

Según la organización, este flujo de combatientes evidenciaría la complicidad moral y material de La Habana con el Kremlin.

La Asamblea lamentó que vidas humanas sean objeto de comercio entre ambos regímenes y señaló esta colaboración militar como una mancha indeleble para la dictadura castrista, a la que acusaron de exportar violencia mientras oprime a su propio pueblo.

Solidaridad entre pueblos

La ARC estableció un paralelismo directo entre la defensa de Kiev y la lucha del exilio cubano, al identificar en ambos casos un “espíritu indomable” frente al totalitarismo.

Para la organización, la batalla de Ucrania por preservar su cultura, fe y tradiciones democráticas resuena profundamente con los anhelos de libertad de los cubanos, motivo por el que reiteraron su llamado a no abandonar a la nación agredida en su momento más crítico.

El texto cierra con un reconocimiento emotivo a la ciudadanía ucraniana, cuya resistencia describen como un "faro de dignidad".