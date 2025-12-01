lunes 1  de  diciembre 2025
CIFRAS

Cuba envió más de mil ciudadanos reclutados para combatir en Ucrania, según informe

La metodología de reclutamiento se centra en plataformas digitales, ofreciendo contratos de trabajo fraudulentos con salarios de hasta $2,000 mensuales

Tropas militares se preparan para la invasión bélica a Ucrania.&nbsp;

Tropas militares se preparan para la invasión bélica a Ucrania. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Centro ucraniano para Contrarrestar la Desinformación (CCD) documentó un operativo a escala mundial mediante el cual la Federación Rusa ha integrado a cerca de 18,000 extranjeros en sus filas militares desde 2022.

Estos individuos provienen de 128 países y fueron atraídos por ofrecimientos de dinero o mediante engaño, según el organismo ucraniano. Las cifras del CCD sitúan a Corea del Norte como el principal aportador con 12,000 reclutas, seguido por naciones de Asia Central como Uzbekistán (2,715) y Tayikistán (1,599), reseña el portal web Martí Noticias.

Lee además
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

La doble moral de Bruselas: Misiles para Ucrania, euros para el régimen en Cuba
Mercenarios cubanos en el ejército ruso. 
ANÁLISIS

El ejército en la sombra de Cuba en Ucrania: La alianza silenciosa de La Habana con Moscú

La lista también incluye a Bielorrusia (1,338), Kazajistán (1,190) y destaca la presencia de Cuba (1,028) como único país latinoamericano con un número significativo. El informe subraya que la captación es una estrategia sistematizada, utilizando la fachada de agencias de empleo y programas culturales, concentrándose en poblaciones con precariedad económica, y que los reclutas reciben entrenamiento mínimo antes de ser enviados al combate.

Fuentes varían el estimado de cubanos enviados a Ucrania entre 1,000 y 25,000. La metodología de reclutamiento se centra en plataformas digitales, ofreciendo contratos de trabajo fraudulentos con salarios de hasta $2,000 mensuales, un monto muy superior a los $17 de sueldo promedio en la isla.

El régimen cubano niega participación directa y reporta investigaciones sobre el tráfico de personas. Sin embargo, los reportes indican que La Habana facilitó logística para los traslados, sugiriendo colaboración. Tras llegar a Rusia, los reclutas reciben un periodo de dos semanas de preparación antes de ser desplegados a las líneas del frente, y muchos firmaron acuerdos en ruso que no comprendieron, quedando vinculados al conflicto militar.

La respuesta internacional ha calificado la situación. El Parlamento Europeo ha condenado estas prácticas como explotación. De forma más específica, el gobierno de Estados Unidos considera el reclutamiento de ciudadanos cubanos una forma de trata de personas promovida por el Estado cubano. Además de las bajas reportadas, que suman cientos de cubanos muertos en el conflicto, la inteligencia ucraniana señala el riesgo que representa el regreso de veteranos con entrenamiento militar al continente americano, donde podrían reforzar estructuras de seguridad o redes de crimen organizado en la región. El esquema de Rusia busca suplir sus necesidades de personal sin requerir una movilización nacional total, transfiriendo el riesgo a ciudadanos de otras naciones.

Embed

FUENTE: Martí Noticias

Temas
Te puede interesar

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Por qué los cubanos prefieren recibir dólares por agencias privadas

Alena Douhan: relatora de la ONU amaña la realidad de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria  y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU
ECONOMÍA

Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Te puede interesar

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.
DDHH

CPI cierra oficina en Venezuela por falta de apoyo "complementario" en caso de crímenes de lesa humanidad

Imagen referencial
DEBATE

Florida autoriza nueva caza de osos tras recurso conservacionista desestimado por la justicia