Cuba envió más de mil ciudadanos reclutados para combatir en Ucrania, según informe

El Centro ucraniano para Contrarrestar la Desinformación (CCD) documentó un operativo a escala mundial mediante el cual la Federación Rusa ha integrado a cerca de 18,000 extranjeros en sus filas militares desde 2022.

Estos individuos provienen de 128 países y fueron atraídos por ofrecimientos de dinero o mediante engaño, según el organismo ucraniano. Las cifras del CCD sitúan a Corea del Norte como el principal aportador con 12,000 reclutas, seguido por naciones de Asia Central como Uzbekistán (2,715) y Tayikistán (1,599), reseña el portal web Martí Noticias.

La lista también incluye a Bielorrusia (1,338), Kazajistán (1,190) y destaca la presencia de Cuba (1,028) como único país latinoamericano con un número significativo. El informe subraya que la captación es una estrategia sistematizada, utilizando la fachada de agencias de empleo y programas culturales, concentrándose en poblaciones con precariedad económica, y que los reclutas reciben entrenamiento mínimo antes de ser enviados al combate.

Fuentes varían el estimado de cubanos enviados a Ucrania entre 1,000 y 25,000. La metodología de reclutamiento se centra en plataformas digitales, ofreciendo contratos de trabajo fraudulentos con salarios de hasta $2,000 mensuales, un monto muy superior a los $17 de sueldo promedio en la isla.

El régimen cubano niega participación directa y reporta investigaciones sobre el tráfico de personas. Sin embargo, los reportes indican que La Habana facilitó logística para los traslados, sugiriendo colaboración. Tras llegar a Rusia, los reclutas reciben un periodo de dos semanas de preparación antes de ser desplegados a las líneas del frente, y muchos firmaron acuerdos en ruso que no comprendieron, quedando vinculados al conflicto militar.

La respuesta internacional ha calificado la situación. El Parlamento Europeo ha condenado estas prácticas como explotación. De forma más específica, el gobierno de Estados Unidos considera el reclutamiento de ciudadanos cubanos una forma de trata de personas promovida por el Estado cubano. Además de las bajas reportadas, que suman cientos de cubanos muertos en el conflicto, la inteligencia ucraniana señala el riesgo que representa el regreso de veteranos con entrenamiento militar al continente americano, donde podrían reforzar estructuras de seguridad o redes de crimen organizado en la región. El esquema de Rusia busca suplir sus necesidades de personal sin requerir una movilización nacional total, transfiriendo el riesgo a ciudadanos de otras naciones.

FUENTE: Martí Noticias