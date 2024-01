Último debate republicano marca inicio de carrera final

El último debate republicano marca el inicio del nuevo escenario que se avecina, el comienzo de la votación en las primarias del partido político y el retiro del próximo aspirante, que podría ser el gobernador de Florida.

El analista no cree que DeSantis llegue al final de la contienda. “Es posible que DeSantis se retire la semana que viene, después de Iowa, dependiendo de cómo le vaya, y si no, sería después de New Hampshire, donde está en cuarto lugar con el 6%, según la última encuesta, detrás de Chris Christie”, que ya renunció.

Horas antes del quinto y último debate Christie anunció su retiro de la contienda, una noticia que Verdugo estima beneficiará a Haley.

“Lo que vamos a ver es que una vez que Trump gane Iowa va a tener impulso para competir en Nuevo Hampshire, y Haley, dependiendo de cómo le vaya, se retira o se prepara para hacer campaña en Carolina del Sur”, su estado de residencia.

¿Perdieron la ocasión?

DeSantis y Haley presentaron ideas sobre programas de gobierno, pero desaprovecharon la ocasión para restar terreno al favorito y gran ausente, el expresidente Trump.

De hecho, DeSantis y Haley compiten por el segundo lugar y se presentan como la mejor alternativa a Trump, pero están 40 puntos detrás del expresidente, quien no asistió y apareció en un foro público de Fox News mientras se realizaba el debate.

Trump goza de una ventaja abrumadora a pesar de las múltiples acusaciones legales en su contra, pero ha renunciado a participar en los debates televisados por considerar que no gana nada con enfrentarse en horario de máxima audiencia a rivales menos populares.

El cara a cara se realizó a solo un par de días de la primera y decisiva votación por la nominación en Iowa el 15 de enero, considerada crucial para reducir el número de candidatos y dar a los que queden en pie un trampolín para el resto de la carrera con destino a la Casa Blanca.

Ataques mutuos

DeSantis, un conservador de línea dura marcó el tono desde el principio al calificar a Haley de "política comedida que solo te dice lo que cree otros quieren oír".

También arremetió contra Trump. "Se presenta para defender sus intereses. Nikki Haley se presenta para defender los intereses de sus donantes. Yo me presento para perseguir sus problemas y los de su familia y para cambiar este país", expresó DeSantis, desempolvando así una de sus frases favoritas de campaña.

“Está enojado porque su campaña se viene abajo”, reaccionó Haley.

La exgobernadora de Carolina del Sur arremetió contra lo que considera el “excesivo gasto de campaña” de DeSantis y dirigió repetidamente a los espectadores a un sitio web dedicado a enumerar todas las "mentiras" de su oponente.

Por su parte, el gobernador de Florida instó a la audiencia para que visiten su sitio web, en el que, según indicó, recolectó “todos los grandes éxitos” de las “falsas declaraciones” de Haley.

Más

Otro golpe fue cuando DeSantis dijo que Haley se preocupa “más por la frontera de Ucrania que por nuestra propia frontera sur”. Y fue más allá al decirle que es "una copia" de Joe Biden al dar dinero a Ucrania.

La exembajadora de la ONU contraatacó y aseguró que el apoyo de Estados Unidos es importante para evitar que el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, ataque a otros países.

En las redes sociales también están presentes los ataques. Haley publicó en X, antiguo Twitter, “otro día, otra mentira de Ron DeSantis. Todos los verificadores de datos han dicho que nunca apoyé las cirugías de cambio de género para menores. ¿Se le ocurrió alguna vez a Ron que los votantes pueden ver más allá de sus mentiras?”, a lo que DeSantis respondió: "Ahora, que está siendo examinada, Nikki Haley tiene este problema con la podología balística: se pega un tiro en el pie cada dos días".

Ataques a Trump

Ni Haley ni DeSantis respondieron directamente a una pregunta sobre si Trump “tiene el carácter para ser presidente”.

“Su forma de hacer las cosas no es la mía”, dijo Haley. “No busco venganza. No tengo vendettas. No me tomo las cosas personalmente”, aseguró.

Por otra parte, DeSantis dijo que Trump no cumplió con sus promesas de construir un muro fronterizo y obligar a México a pagarlo, y llevar a Hillary Clinton a los tribunales por supuestas alegaciones de mal manejo de datos confidenciales, durante su mandato como secretaria de Estado.

Y añadió que Trump no cumplió con “limpiar el pantano” de Washington “ni eliminar la deuda nacional”.

“Necesitamos cumplir y hacer que estas cosas se resuelvan”, declaró DeSantis.

El tema de la inmigración no estuvo ausente en el último debate republicano. El gobernador de Florida dijo que construirá el muro fronterizo que el expresidente Trump "prometió, pero no cumplió". Y agregó que Trump "deportó menos inmigrantes irregulares que Obama".

DeSantis dijo que, de ser electo presidente, no otorgaría una amnistía a los 13 millones de indocumentados que, según grupos proinmigrantes, residen en Estados Unidos.

Agregó que, en cambio, tiene un plan para enviarlos a zonas que considera "amigables" con la inmigración irregular.

"Necesitamos construir el muro", afirmó DeSantis.

Sobre el mismo tema, la precandidata Haley dijo que no solo se trata de construir un muro en la frontera porque, a su juicio, “el problema migratorio requiere abordar otros aspectos como la seguridad y el refuerzo de la ley”.

Y también dijo estar en contra de “un alivio” para inmigrantes indocumentados.

Ninguno ganó

A juicio del analista Verdugo no hubo ganador: “Creo que ninguno de los dos ganó. No hubo la sustancia que las personas esperaban. Se vio una intensa pelea por el segundo lugar”.

“La realidad es que, en fin de cuentas, el segundo lugar no va a importar tanto si el margen con el primero es amplio”, aseguró.

“Si Trump tiene un promedio de 51% y 52% termina en 55 o 60%, no va a importar que el otro haya recibido 20 o 25% porque la diferencia será demasiado grande y ese impulso lo va a ayudar a ganar en New Hampshire”, apuntó.

Luego añadió: “Sí creo que el retiro de Chris Christie ayuda a Haley. Una encuesta ya muestra eso, el 65% de los que apoyan a Christie va a apoyar a Haley”.

El analista también señaló que la contienda en New Hampshire “podría tornarse interesante porque definiría si Haley avanza o no. Pero no creo que cambien los resultados”, lo que indicaría “que Trump tendría el camino libre para lograr la nominación republicana”.

Reacción de Trump

Trump no perdió la oportunidad para expresar su opinión sobre sus adversarios. Dijo que DeSantis estaría "trabajando en una pizzería o quizá en un bufete de abogados" sin su ayuda hace un par de años.

Asimismo, también se refirió al retiro de Christie de la contienda republicana, de quien recibe constantes ataques.

Aseguró no estar “particularmente preocupado” sobre la salida de Christie y que está de acuerdo con los comentarios del exaspirante que dijo que Haley “iba a ser vapuleada” y “no estaba a la altura”.

Trump, “toda la atención"

Durante los últimos meses los candidatos han recorrido el estado de Iowa, donde el 15 de enero comenzarán las primarias republicanas, para hablar de inmigración, economía o aborto.

Pero las encuestas predicen un desenlace claro. Según sondeos recopilados por RealClearPolitics, Trump tiene una intención de voto del 62,7%, mientras que sus dos principales rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis, obtienen el 11 y el 10,9%, respectivamente.

En el panorama nacional, Trump cuenta con más de 50 puntos porcentuales de ventaja.

