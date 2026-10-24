Ucrania dice que vuelve a tener una conexión estable al sistema Starlink

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski se saludan durante un encuentro de horas en la Casa Blanca en busca de un acuerdo definitivo de paz en Kiev.

Ucrania anunció que vuelve a tener una " conexión estable " al sistema Starlink de SpaceX , indispensable para su defensa aérea, después de días de velocidad limitada en un contexto tenso con la administración Trump.

Ucrania depende en gran medida del sistema de comunicaciones satelitales Starlink, para cuestiones civiles, y de su versión militar Starshield, para defenderse de los drones y misiles rusos . El sistema es de la empresa norteamericana SpaceX, del magnate Elon Musk.

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"Los sistemas de vigilancia del Ministerio de Defensa están registrando una reanudación de la velocidad de Starlink/Starshield. Observamos una velocidad superior a los 400 km/h. La conexión es estable", indicó el ministro ucraniano de Defensa, Yevgueni Jmara, en un comunicado.

"Esto es importante ante todo para nuestro frente, para nuestros militares, el funcionamiento de los drones, la logística y las comunicaciones", añadió.

Desde hace varios días, Ucrania se venía quejando de una limitación de velocidad de los terminales Starlink más allá de los 160 km/h, lo que limitaba sus capacidades para emplear ciertos drones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Washington de esa ralentización, y de no haber avisado previamente a Kiev de la llegada de misiles rusos. La Casa Blanca y el propio Elon Musk desmintieron haber limitado esos sistemas satelitales.

FUENTE: Con información de AFP