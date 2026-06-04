jueves 4  de  junio 2026
Tragedia

Un muerto y tres heridos en tiroteo tras ceremonia de graduación en EEUU

La víctima mortal es un joven de 18 años, mientras que los heridos tienen 11, 20 y 25, respectivamente, según la policía

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

PIXABAY

Un tiroteo tras una ceremonia de graduación el miércoles en una escuela secundaria del norte de California mató a un adolescente y dejó a tres personas heridas, informaron las autoridades.

La violencia armada mata a miles de personas cada año en Estados Unidos, donde el derecho constitucional a portar armas prevalece sobre las demandas de normas más estrictas.

Lee además
El incidente se registró la madrugada de este miércoles.
BAJO INVESTIGACIÓN

Hombre en estado crítico tras incidente armado con un agente fuera de servicio en South Beach
El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, visitó el 3 de junio de 2026 la Unidad de Aumento de Seguridad de Marines de la embajada en Caracas. Agradeció a los marines y expresó profunda gratitud por su dedicado servicio.
POLÍTICA

Máximo jefe militar de EEUU visita por primera vez Venezuela

El suceso ocurrió en el estacionamiento de la Fairfield High School, unos 80 kilómetros al noroeste de San Francisco.

La policía recibió la alerta por el suceso alrededor de las 19H15 (02H15 GMT del jueves), declaró en una rueda de prensa Michelle Belyea, oficial de policía de Fairfield.

"Hay cuatro víctimas con heridas de bala", señaló.

La víctima mortal es un joven de 18 años, mientras que los heridos tienen 11, 20 y 25, respectivamente, según la policía, que no dio detalles sobre su estado.

Un hombre que asistió a la ceremonia contó al canal local KCRA que escuchó disparos mientras se tomaban fotografías en el estacionamiento de la escuela.

Amanda Prieto, que vive cerca del lugar, explicó al mismo medio que vio a personas "gritando y corriendo" por el lugar mientras se oían los disparos.

Belyea afirmó que hay una "investigación activa" sobre el tiroteo y que no existe una amenaza continua para la comunidad, sin proporcionar detalles sobre el sospechoso.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

¿Despertará finalmente la mayoría silenciosa?

Trump lanza advertencia a Irán: "¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades descubrieron a las víctimas fatales en una vivienda de esta comunidad.
SUCESOS

Identifican a las cuatro víctimas mortales de presunto homicidio-suicidio en Doral

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
TENSIONES

Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

16 años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.  
CARTA PÚBLICA

16 años de injusticia contra la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora

Collage con las fotos de Frank Ramos y Derek Rosa. video
HERIDAS ABIERTAS

De la incredulidad al duelo: los dos momentos que revelan el impacto del caso Derek Rosa en su padrastro

Abelardo de la Espriella destacó que hace frente común con Donald Trump contra el comunismo (Cortesía)
AGRADECIMIENTO

Aberlardo de la Espriella agradece a Donald Trump el apoyo: "Juntos somos indestructibles"

Te puede interesar

La muerte Víctor Quero Navas, preso político, ha sido deplorada a escala nacional e internacional 
REPRESIÓN

Familia de preso político venezolano fallecido en custodia cuestiona informe oficial

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las autoridades descubrieron a las víctimas fatales en una vivienda de esta comunidad.
SUCESOS

Identifican a las cuatro víctimas mortales de presunto homicidio-suicidio en Doral

Collage con las fotos de Frank Ramos y Derek Rosa. video
HERIDAS ABIERTAS

De la incredulidad al duelo: los dos momentos que revelan el impacto del caso Derek Rosa en su padrastro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
TENSIONES

Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

16 años después, la injusticia no ha terminado, y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.  
CARTA PÚBLICA

16 años de injusticia contra la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora