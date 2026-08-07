viernes 7  de  agosto 2026
NUEVA YORK

Propietarios demandan a Mamdani por impuesto a viviendas

Los demandantes alegan en la querella que han recibido notificaciones de que sus viviendas podrían estar sujetas a este gravamen pese confirmar que son sus residencias principales

Imagen de la ciudad de Nueva York.

Imagen de la ciudad de Nueva York.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Varios propietarios de inmuebles demandaron este viernes al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por la implementación del impuesto a viviendas de lujo, aprobado en mayo por legisladores estatales "progresistas".

Los demandantes alegan en la querella que han recibido notificaciones de que sus viviendas podrían estar sujetas a este gravamen pese confirmar que son sus residencias principales.

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Además, acusan a la ciudad de haber hecho públicos, en un registro en la página web del Departamento de Finanzas (DOF), los nombres de propietarios y las direcciones de sus residencias, así como los valores de mercado de más de 900.000 propiedades que, en un principio, podrían estar sujetas a este impuesto.

Tras su publicación, los demandados instaron a ignorar este registro ya que "no formaba parte de los requisitos legales" sujetos al gravamen, conocido como 'pied a terre'.

"Su publicación no solo provocó una gran confusión, sino que también facilitó, propició y amplificó un escrutinio indeseado de la información personal de los propietarios", apuntan.

Demanda de propietarios

El documento, en el que también se acusa al Departamento de Finanzas y a su jefe, Richard Lee, agrega que los demandados "han admitido que enviaron cartas de notificación a unas 17.000 residencias", una cifra "aproximadamente tres veces mayor que el número de viviendas que la excomisionada del DOF, Martha Stark, estima que realmente están sujetas al impuesto".

En este sentido, la querella asegura que solo hay 24.000 propiedades en la ciudad que cumplen con los umbrales de valor de mercado que requiere el gravamen, de las cuales la mayoría son primeras residencias, pero que la ciudad envió notificaciones a más del 70% de estas viviendas.

Los demandantes solicitan al tribunal que invalide el listado de más de 900.000 propiedades que se hizo público en la web del DOF y que obligue a la ciudad a no imponer el gravamen mientras se resuelve la querella.

El 'pied a terre' fue aprobado el pasado mayo por los legisladores socialistas del estado de Nueva York, y afecta a los a cooperativas y condominios con un valor de un millón de dólares o más y viviendas unifamiliares valorados en cinco millones de dólares.

Con esta medida, que entró en vigor el pasado 1ro de julio, Mamdani tiene como objetivo recaudar unos quinientos millones de dólares anuales para una ciudad con un déficit presupuestario récord y sin los subsidios federales por sus políticas antiamericanas y anticapitalistas.

El musulmán radical comunista está destruyendo la ciudad de Nueva York ante la vista de residentes y empresarios, cuya buena parte ha decidido irse de la Gran Manzana por el acoso y hostigamiento en impuestos y medidas socialistas.

FUENTE: Con información de EFE.

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