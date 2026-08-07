viernes 7  de  agosto 2026
MEDIDAS

EEUU sanciona a empresas e individuos vinculados al sistema bancario "fantasma" de Irán

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que "el sistema bancario en la sombra de Irán se está desmoronando bajo la presión de la crisis económica"

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones contra dos casas de cambio, cinco empresas y cuatro personas acusadas de facilitar el movimiento de "cientos de millones de dólares" a través del sistema bancario en la sombra de Irán.

Entre los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran dos casas de cambio con sede en Dubái: Titan Exchange y Alps International LLC-FZ, que facilitan transacciones financieras para el Shahr Bank, una entidad sancionada por Washington por "ayudar al régimen iraní a recuperar los ingresos de sus ventas de petróleo en el extranjero".

Lee además
El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"
El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.
Conflicto

Rubio afirma que Ormuz está abierto y EEUU participa en las negociaciones de Irán y Omán

Asimismo, las sanciones del organismo del Departamento del Tesoro incluyen a tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad iraní, --Said Ghasempour, Peivand Mohamad, Amir Hendi y Shima Sharifi--, por prestar apoyo a Shahr Bank y sus filiales en la "evasión de sanciones".

Por otra parte, también fueron sancionadas cinco empresas "fantasma" que facilitan operaciones comerciales "iraníes por valor de decenas de millones de dólares". Se trata de Oviedo Overseas Company Limited, Blue Dash General Trading Company Limited y Gleaming HK Trading Limited, todas con sede en Hong Kong.

Terminan esta lista Cailafang Pte. Ltd., con sede en Singapur; y Aydeniz General Trading LLC, con sede en Dubái.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que "el sistema bancario en la sombra de Irán se está desmoronando bajo la presión de la crisis económica, y el régimen se está quedando sin maneras de mover dinero".

"Cada facilitador que mantiene a flote al régimen se expone a un riesgo. El Tesoro seguirá denunciando estas redes y desconectándolas del sistema financiero estadounidense", señaló.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

¿Habría escarmentado Irán con los últimos ataques de EEUU?

Drones iraníes, armas biológicas y promesa sanguinaria de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen fotorrealista para ilustrar el proyecto de la Patrulla de Carreteras de Florida.
DUDAS

Florida evalúa construir centros temporales de detención en varios puntos del estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos  video
EN VIVO

Abelardo de la Espriella rompe otra tradición: da su primer discurso ante militares, no ante el Congreso

Timothy Chaneyfield, de 42 años.
DELITOS SEXUALES

Arrestan a pastor acusado de abusar de un adolescente y no revelar condición de salud

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade video
ELECCIONES

Diario Las Américas presenta Destino Político 2026

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Salario de maestros en Florida sube a $50.200: qué cambia este curso

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade video
ELECCIONES

Diario Las Américas presenta Destino Político 2026

Por Daniel Castropé
La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.
CORRUPCIóN

Casa Blanca reactiva intento de destitución de gobernadora de la Fed

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izq.), recibe el bastón presidencial de manos del presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, durante su ceremonia de inauguración en la Universidad Santiago de Cali en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026. video
INVESTIDURA

Abelardo de la Espriella se juramenta como nuevo presidente de Colombia

El exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) Anthony Fauci, en la audiencia en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, el 29 de julio de 2026 en Washington, DC.
WASHINGTON

Trump dice que Fauci "tal vez debería ser procesado", tras ser declarado en desacato por el Senado

Imagen fotorrealista para ilustrar el proyecto de la Patrulla de Carreteras de Florida.
DUDAS

Florida evalúa construir centros temporales de detención en varios puntos del estado