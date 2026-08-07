EEUU sanciona a empresas e individuos vinculados al sistema bancario "fantasma" de Irán

El Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la imposición de sanciones contra dos casas de cambio, cinco empresas y cuatro personas acusadas de facilitar el movimiento de "cientos de millones de dólares" a través del sistema bancario en la sombra de Irán .

Entre los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran dos casas de cambio con sede en Dubái: Titan Exchange y Alps International LLC-FZ, que facilitan transacciones financieras para el Shahr Bank, una entidad sancionada por Washington por "ayudar al régimen iraní a recuperar los ingresos de sus ventas de petróleo en el extranjero".

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Asimismo, las sanciones del organismo del Departamento del Tesoro incluyen a tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad iraní, --Said Ghasempour, Peivand Mohamad, Amir Hendi y Shima Sharifi--, por prestar apoyo a Shahr Bank y sus filiales en la "evasión de sanciones".

Por otra parte, también fueron sancionadas cinco empresas "fantasma" que facilitan operaciones comerciales "iraníes por valor de decenas de millones de dólares". Se trata de Oviedo Overseas Company Limited, Blue Dash General Trading Company Limited y Gleaming HK Trading Limited, todas con sede en Hong Kong.

Terminan esta lista Cailafang Pte. Ltd., con sede en Singapur; y Aydeniz General Trading LLC, con sede en Dubái.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que "el sistema bancario en la sombra de Irán se está desmoronando bajo la presión de la crisis económica, y el régimen se está quedando sin maneras de mover dinero".

"Cada facilitador que mantiene a flote al régimen se expone a un riesgo. El Tesoro seguirá denunciando estas redes y desconectándolas del sistema financiero estadounidense", señaló.

FUENTE: EUROPA PRESS