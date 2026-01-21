miércoles 21  de  enero 2026
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Más de treinta estados de EEUU estarán en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica

NUEVA YORK.- .- Una gran tormenta invernal, la mayor en lo que llevamos de temporada, amenaza gran parte de Estados Unidos y Canadá con fuertes nevadas, hielo y una ola de frío ártico que afectará a millones de personas, especialmente hacia el final de la semana.

Más de treinta estados de EEUU estarán en alerta a partir de este viernes por el paso de la tormenta, que algunos expertos aseguran que podría ser histórica.

"Una extensa tormenta invernal provocará fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas meridionales, las llanuras y el centro-sur a partir del viernes, desplazándose hacia la costa este hasta el domingo", advirtió el Centro de Predicción Meteorológica de EEUU (NWS, por sus siglas en inglés).

El viernes empezará la tormenta de nieve intensa en el estado de Colorado, en el centro del país, e irá dejando una franja blanca a su paso por Texas, Kansas, Tennessee y Misuri hasta llegar a la costa este y dejarse notar en ciudades como Washington, Boston y Nueva York.

Según la NWS, las temperaturas podrían bajar de los -10 ºC incluso en los puntos más al sureste del país. Pero la alerta más importante es la sensación térmica, ya que la tormenta irá acompañada de fuertes vientos que podrían dejar la sensación por debajo de -45 °C en algunos puntos del país.

Estas temperaturas muy por debajo de lo normal se espera que se extiendan hasta finales del mes de enero e incluso principio del mes de febrero, sobre todo en el valle de Ohio y parte de la costa este.

Más de 15cm de nieve en Nueva York y Washington

El fin de semana la tormenta azotará con fuerza la costa este, dejándose notar con fuerza en ciudades como Washington o Nueva York.

Se espera que la capital acumule entre 15 y 30 centímetros de nieve la noche del sábado al domingo. En la ciudad de Nueva York se podrían acumular más de 15 centímetros de nieve solo entre el domingo y el lunes.

Aunque dependiendo el rumbo de la tormenta y si es todo nieve o se mezcla con lluvia helada podrían ser más.

El pronóstico de temperaturas para este sábado en la Gran Manzana son -14º C de mínima y - 9º C de máxima. Las temperaturas no subirán de los -2 ºC hasta, por lo menos, final de mes.

En Washington también se pueden registrar temperaturas por debajo de lo -10 ºC.

El termómetro en Canadá llegará a -40 ºC

En Canadá, se prevé que el vórtice polar se sitúe sobre la región de las Praderas, en el oeste del país, este jueves, lo que provocará el desplome de las temperaturas en la mayoría del país.

Los meteorólogos anticipan que el viernes, en las provincias de Saskatchewan y Manitoba, la masa de aire polar colocará el termómetro en -40 grados, mientras que en Ontario la cifra caerá hasta -30 grados centígrados lo que podría superar el récord provincial para esta época del año.

En la provincia de Quebec, las temperaturas también se situarán cerca de los mínimos históricos, colocándose por debajo de los -30 grados.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que Toronto, la ciudad más poblada del país y la cuarta más grande de Norteamérica, recibirá alrededor de 10 centímetros de nieve y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que puede causar graves problemas de tráfico, con temperaturas de -16 grados con el efecto viento. EFE

