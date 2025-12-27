sábado 27  de  diciembre 2025
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

De acuerdo con FlightAware, a las 7:50 AM (hora del Este) del sábado, al menos 892 vuelos dentro, hacia o desde EEUU registraban retrasos, mientras que 637 habían sido cancelados

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.

AFP
Personas caminan por la nieve en Brooklyn tras una tormenta nocturna el 27 de diciembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. El área metropolitana de Nueva York recibió más de 10 cm de nieve, la primera vez que la ciudad registraba más de 10 cm desde una tormenta invernal en enero de 2022.&nbsp;

Spencer Platt/Getty Images/AFP
Por la fuerte tormenta invernal, las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Una intensa tormenta invernal en la Costa Este de Estados Unidos provocó este fin de semana cancelaciones masivas de vuelos y retrasos generalizados, dejando a miles de viajeros varados en aeropuertos clave del país en plena temporada de retorno tras las festividades navideñas

De acuerdo con datos del sitio especializado FlightAware, a las 7:50 de la mañana (hora del Este) del sábado, al menos 892 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos registraban retrasos, mientras que 637 habían sido cancelados. El impacto fue particularmente severo en los aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, que encabezaron el denominado “Misery Map”, una herramienta que mide el nivel de caos en las operaciones aéreas.

Entre los aeropuertos más afectados se encuentran el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), LaGuardia y Newark Liberty, donde las condiciones meteorológicas y las medidas de seguridad redujeron drásticamente la capacidad operativa. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), los vuelos con destino a JFK sufrían un retraso promedio de dos horas y 37 minutos.

JFK, epicentro del colapso aéreo

Las autoridades declararon estado de emergencia en Nueva Jersey y partes del estado de Nueva York, mientras que más de 50 millones de personas se encontraban bajo el impacto directo de la tormenta en el noreste del país, de acuerdo con Fox Weather. Asimismo, se emitieron alertas invernales en zonas que abarcan desde la ciudad de Nueva York hasta Filadelfia.

Funcionarios de Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut y Pensilvania instaron a la población y a los viajeros a extremar precauciones ante las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por nieve intensa, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero.

A las 7:52 de la mañana, el aeropuerto JFK lideraba la lista de aeropuertos más afectados, con 30 vuelos retrasados y 77 cancelados desde las 5:00 AM, según FlightAware. La situación agravó la congestión en terminales ya saturadas por el alto flujo de pasajeros posterior a la Navidad.

El caos del sábado se sumó a una jornada igualmente crítica el viernes, cuando el noreste comenzó a prepararse para la llegada de la tormenta. Ese día se registraron 8,816 vuelos retrasados y 1,710 cancelaciones en todo el país, según la misma fuente.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció el viernes una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras.

"Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", dijo Adams.

Impacto menor en la Costa Oeste

Entre los testimonios de viajeros afectados, Danniel Sermone, varado en el aeropuerto JFK, relató su experiencia al New York Post: “Vine a Nueva York para pasar una Navidad de ‘Solo en casa’, solo. Quería pasar el rato… Mi próximo vuelo disponible sale a las 6 de la mañana del 28. Así que llevo unas ocho horas en el JFK y todavía me quedan unas 30”.

Aunque la Costa Oeste también enfrentó condiciones invernales adversas, el impacto en la aviación fue relativamente menor. FlightAware indicó que, hasta las 4:10 AM (hora del Pacífico), el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) registraba 64 retrasos y 15 cancelaciones, mientras que el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, contabilizaba 16 retrasos y nueve cancelaciones.

Las autoridades federales y aerolíneas advirtieron que las interrupciones podrían continuar mientras persistan las condiciones climáticas extremas, recomendando a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

FUENTE: Con información de AFP / Fox News

