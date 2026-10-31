Una hora menos y más luz a partir de este domingo en EEUU: cómo aprovecharlo

En EEUU el cambio de hora ocurrirá este domingo 1 de noviembre a las 2:00 am

MIAMI. - A partir de este domingo 1 de noviembre, a las 02:00 (6.00 GMT) de la madrugada, los relojes en EEUU marcarán un cambio de hora , una menos, debido a la entrada del horario estándar, por lo cual los estadounidenses podrán disponer de más luz pero el día se acorta porque anochece más temprano.

El cambio de hora pone fin al horario de verano que comenzó el segundo domingo de marzo pasado y que se retomaría el 14 de marzo de 2027. Si no se modifica la tradición.

VOLVER AL HORARIO NORMAL El domingo cambia la hora, ¿atrasar o adelantar el reloj?

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Desde hace años, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes existen propuestas para establecer de forma permanente el horario de verano en el país, pero no han avanzado

Estados frente al cambio de hora

La mayoría de estados del país tendrán que retrasar una hora sus relojes este domingo.

Sin embargo, de estos solamente Hawái y la gran mayoría de Arizona no aplicarán el ajuste en los relojes. Y tampoco lo hacen varios territorios estadounidenses.

Desde la adopción de la Ley de Horario Uniforme o 'Uniform Time Act', promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1966, únicamente el Congreso tiene la potestad para modificar la normativa a nivel federal.

Ley controvertida en EEUU

En el julio pasado, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley de Protección de la Luz Solar o Sunshine Protection Act, con el respaldo del presidente Donald Trump.

El mandatario afirmó esta semana en su red Truth Social que en el país "todos quieren dejar de cambiar sus relojes".

Sin embargo, algunos legisladores se han opuesto, mientras que otros como el senador Rick Soctt ha manifestado públicamente su acuerdo sobre el tema que ha generado controversia.

Los estadounidenses seguirán pendientes de la medida que se ve poco probable este año dado el limitado calendario legislativo por los días festivos de los próximos meses y la renovación de legisladores.

This weekend, the American people will once again have to change their clocks. It’s annoying, it’s outdated, and it disrupts EVERYONE’S lives.



Let’s make this the last time we go through it.



It’s time for the Senate to pass my Sunshine Protection Act and send it to President… — Rick Scott (@SenRickScott) October 30, 2026

FUENTE: Con información de EFE, DLA