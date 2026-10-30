La esquinita de Remedios

*Maria Corina Machado, como prometió a su pueblo, regresó a Venezuela y se presentó en Barquisimeto ante de un gran número de personas que la recibieron con cariño y mucho apoyo. María Corina ha demostrado que es una mujer valiente y tiene el apoyo de sus conciudadanos y de los hombres y mujeres libres del Continente. ¡Que Dios la ayude a llevar la total democracia al país hermano!

*Nuestra comunidad se prepara para entregarle un premio especial a la líder de los venezolanos, María Corina Machado, en un importante acto del Grupo Idea, durante la reunión que se celebrará en Miami el 10 de noviembre en el Auditorio del Miami’Dade College, en el centro de Miami.

*Sorpresivamente Brazil anunció el triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de ese país. Todos apostábamos por el triunfo del hijo de Bolsonaro, después de las primarias donde salió en primer lugar. Bolsonaro no acepta los resultados y los expertos coinciden con él. Tremendo “pucherazo” en momentos críticos para Latinoamérica.

*La supere estrella de Fox News Sean Hannity se casó con otra figura conocida de Fox, Ainsley Earnhardt. Comenzó con una celebración en Mar-a-Lago, a la que asistieron Donald y Melania Trump, entre otros. Posteriormente, celebraron su boda rodeada de familiares y amigos seguida por una fiesta a la que asistieron todas las figuras de Fox incluyendo su CEO y presidente. Sean se ha mantenido en la cadena desde sus inicios y es la figura más popular e influyente de la misma. ¡Muchas Felicidades Sean y Ainsley y muchos años más de éxitos!

*El expresidente Obama ya se tiró “para el solar” y apoyó el domingo a la Socialista Angie Nixon para el Senado de la Florida. ¡Qué clase de disparate el del marido de Michelle!

*Europa ha estado en crisis. Protestas violentas en Francia, Italia, España y otros países. El mundo está al revés. Mientras los socialistas están tratando de crear problemas en Estados Unidos, el resto del mundo está atravesando una crisis de gobernabilidad. Esperemos que una mano fuerte logre controlar esta locura.

*Paris ha ardido mientras el mundo observa, con tristeza, la destrucción de locales comerciales en una de las ciudades más lindas del mundo. Increíble que esto suceda en un mundo que creíamos civilizado.

*Las cosas deben estar “en candela” en Miami. Cuando los demócratas trajeron a Bill Clinton para hacer campaña política a nuestra ciudad, y sin Mónica Lewinsk, que conste, tuvo una personalidad ligera y, aunque hoy está obsoleto, no viró “las barrigas” de los electores como hace Barack Hussein.

*JD Vance no está seguro de que Donald Trump lo apoye como candidato presidencial en el 2028. Además, en entrevista realizada en esta semana dijo que no sabe si aspirará porque su esposa no es fanática de la política y, además, tiene cuatro hijos que criar. No creo han sido declaraciones muy inteligentes en estos momentos.

*Michele Tafoya es una brillante republicana, candidata al Senado por el estado de Minnesota. Aunque es muy difícil para un republicano ganar en ese Estado, Michele puede dar la sorpresa. Es una estrella de los conservadores. Excelente oradora y apasionada Republicana.

*Nuestra senadora en Florida Ashley Moody está en la boleta de noviembre para su reelección. Conocemos perfectamente a Ashley y la recomendamos altamente. Es honesta, valiosa y patriótica. Creemos que todos los floridanos deben votar por ella e impedir que una declarada Socialista ocupe su lugar. La candidata demócrata, Nixon, es una admiradora de las Panteras Negras y tiene en su negocio la foto de, quien, por años estuvo en la lista de “los asesinos más buscados por el FBI. Todos sabíamos que estaba en Cuba, pero nadie se atrevió a ir a buscarla.

*El famoso Gordon Ramsy, abre un nuevo restaurant de carnes en Miami Beach el 25 de noviembre, en el mismo local donde tiene un restaurante asiático. ¡Lo probaremos!

*The View, el programa donde las participantes son más demócratas que Hillary Clinton, perdió a su moderadora, Joy Behar, de 84 años, después de una caída en el estudio. Aunque en varias ocasiones se ha anunciado su regreso, hasta la fecha no ha aparecido. En secreto se rumora que los productores del programa ruegan por un retiro definitivo de Joy. ¿Quién la sustituirá? La que más grite contra Trump, sin duda.

• “A ver niños si yo digo: encontré novio, ¿dónde está el sujeto?”, Pepito dice: “¡Espero que comprando anteojos profesora!”