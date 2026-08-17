lunes 17  de  agosto 2026
INMIGRACIÓN

Madre venezolana y su hija de seis años regresan a Miami tras ser liberadas por ICE

Genesis Torres-Osmi y Martina Fernández-Torres permanecieron recluidas en Dilley, la única instalación activa del país destinada a familias

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Genesis Torres-Osmi y su hija Martina Fernández-Torres regresan a Miami después de ser liberadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas, confirmó el congresista federal por Florida Mario Díaz-Balart.

La noticia puso fin a semanas de incertidumbre para la familia y quienes reclamaron la salida de ambas del Dilley Immigration Processing Center, una instalación situada al sur de San Antonio donde permanecen padres e hijos mientras enfrentan procesos migratorios.

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Martina, de nacionalidad venezolana y residente en Doral, cumplió seis años dentro del recinto. Esa circunstancia dio visibilidad a su historia y provocó numerosos llamados públicos a favor de su liberación.

Díaz-Balart informó que madre e hija habían abandonado Dilley y se encontraban camino al sur de Florida para reencontrarse con sus seres queridos.

El caso también llegó a la justicia federal. Documentos consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS muestran que Torres-Osmi y la menor presentaron el 9 de julio una petición de habeas corpus ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas con el propósito de impugnar su reclusión.

La demanda, identificada como Torres-Osmi v. Warden, fue asignada al juez Jason K. Pulliam. El magistrado ordenó al Gobierno precisar el país de nacimiento de las dos solicitantes, la fecha y modalidad de entrada a Estados Unidos, cualquier periodo previo bajo control de las autoridades y el estado de posibles peticiones de asilo u otra protección.

Hasta el momento no se han divulgado las circunstancias que condujeron al arresto de Torres-Osmi, los argumentos empleados para mantenerla junto a la niña en Dilley ni las condiciones establecidas para dejarlas en libertad.

La experiencia de ambas se conoce en momentos en que el sistema de confinamiento de inmigrantes alcanza niveles elevados. ICE mantenía a 65.765 individuos en sus instalaciones hasta el 11 de julio, según información recopilada por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).

De ese total, 46.436, equivalentes al 70,6%, no tenían condenas penales. Texas encabezaba la lista nacional con 16.450 recluidos, mientras Florida ocupaba el quinto lugar con 3.934.

Solo durante junio ingresaron 43.138 inmigrantes a establecimientos administrados o contratados por la agencia. De ellos, 39.563 fueron arrestados por ICE y otros 3.575 quedaron inicialmente bajo control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Dilley ocupa un lugar particular dentro de esa estructura porque organizaciones defensoras de los inmigrantes lo identifican como el único complejo activo del país destinado a recibir familias.

Un informe elaborado por Human Rights First y RAICES calcula que más de 5.600 padres, niños, bebés y recién nacidos pasaron por el recinto entre abril de 2025 y febrero de 2026.

La intensificación de las operaciones también repercute de manera directa en el sur de Florida, donde residen numerosas familias cubanas y venezolanas. El área de Miami mantenía a 19.380 inmigrantes en programas alternativos de supervisión hasta el 11 de julio, la segunda cifra más alta de EEUU.

Aunque no existe un desglose público actualizado sobre la cantidad de cubanos que continúan recluidos, otros indicadores reflejan el alcance de las medidas adoptadas contra esa comunidad.

Human Rights Watch estimó que 4.353 ciudadanos de la isla fueron deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. De acuerdo con la organización, el 97% había pasado previamente por dependencias de ICE y alrededor del 41% fue arrestado en Florida.

La salida de Dilley permite ahora que Martina deje atrás el lugar donde celebró sus seis años y regrese junto a su madre a la comunidad que reconoce como su hogar. Las razones que originaron el proceso y el futuro migratorio de ambas permanecen sin esclarecer.

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