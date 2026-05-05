martes 5  de  mayo 2026
NARCOTRÁFICO

Dos muertos, saldo de otra narco lancha ultimada en el Caribe

El mensaje en la red X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que se observa una lancha a toda velocidad y el impacto de un misil que la destruye

Bombardeo a una embarcación de supuestos narcotraficantes.

Bombardeo a una embarcación de supuestos narcotraficantes.

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU VÌA EUROPA PRESS

WASHINGTON.-Fuerzas armadas estadounidenses atacaron en la noche del lunes a otra narcolancha en el Caribe, con un saldo de dos tripulantes muertos, anunció el Pentágono.

Estados Unidos justifica estas operaciones como ataques a grupos "narcoterroristas". El saldo provisional es de al menos 187 muertos desde que arrancaron en septiembre.

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El mensaje en la red X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que se observa una lancha a toda velocidad y el impacto de un misil que la destruye.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.

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FUENTE: Con información de AFP

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