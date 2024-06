Victoria táctica y estratégica para Trump, decisión en Georgia

Trump, de 77 años, está acusado en Georgia de participar en una conspiración criminal para anular el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado, en las que el demócrata Joe Biden ganó por unos 12.000 votos. El presidente 45 en la historia de Estados Unidos y sus coacusados apelaron el fallo del juez Scott McAfee y el Tribunal de Apelaciones de Georgia anunció esta semana que vería la apelación el 4 de octubre.

El expresidente, que busca volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, puede sentirse victorioso ante esta suspensión, según el criterio de expertos.

“Es una gran victoria para el equipo de Trump, básicamente esto elimina cualquier chance de ese juicio de Georgia antes de las elecciones”, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado constitucionalista y exfiscal Sabino Jauregui. “Posiblemente nunca se tenga un juicio, porque el hecho de que la corte de apelación acepte el caso en primer lugar y congele cualquier tipo de procedimiento futuro, quiere decir que la corte de apelación está considerando bien en serio descalificar a la fiscal Fani Willis del caso completamente”.

“Si ellos hubiesen estado de acuerdo con la decisión del juez inferior, simplemente hubieran rechazado el caso y no lo hubieran tomado si hubiesen pensado que el juez actuaba correctamente. Al aceptar el caso, hay muy buena posibilidad de que ellos quieran ir mucho más allá y descalificar completamente a Fani Willis”, detalla Jauregui.

En marzo, el juez que lleva el caso rechazó un intento de Trump y varios otros coacusados de descalificar a la fiscal del distrito que presentó los cargos tras las revelaciones de que mantenía una relación romántica con el hombre al que contrató como fiscal especial a quien le habría pagado más de 600.000 dólares y de los que presuntamente se habría beneficiado.

Ángel Leal, abogado constitucionalista y experto en inmigración, coincide con Sabino Jauregui tras la suspensión del caso en Georgia. “Las probabilidades del juicio son casi nulas (...) A final de cuentas hubo derecho de apelación sobre esta moción y la corte de apelaciones aceptó la apelación. Eso no quiere decir que hayan hecho un dictamen, pero al aceptar esa moción indican que están tomando el tema en serio. O sea, es un tema que están considerando como un tema importante en el transcurso de este litigio”.

“Y la realidad de todo esto es que al final de cuentas pone en duda la viabilidad de este caso en contra del expresidente y quizás con otros acusados en el caso”, enfatiza Leal.

¿Qué representa la suspensión en Georgia?

La medida conocida esta semana puede marcar el destino de los demás procesos que tiene el expresidente Donald Trump.

“Creo que por el momento él no se tiene que preocupar de este caso mientras está en su campaña electoral. Y todavía le queda la sentencia en Nueva York, los casos federales. Hay uno, el de la Florida, que yo pienso que es muy poco probable que llegue a juicio y el otro de Washington DC, también depende del dictamen de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial”, explica Leal. “Es probable que ninguno de estos otros temas llegue a juicio antes de que se celebren las elecciones, y ya habiendo celebrado los comicios, si ganase Donald Trump el mandato presidencial, obviamente los casos federales dejarían de ser factibles porque el Departamento de Justicia tal vez desestime los casos bajo su mandato”.

¿Cuál es el futuro del caso en Georgia?

Aunque la suspensión por ahora solo retrasa el caso, ambos expertos consultados coinciden en que tal vez este litigio no avance.

“Muchos expertos piensan que si descalifican a Fani Willis ese caso va a morir ahí, porque tendrían que transferirlo a otra jurisdicción y que otro fiscal de otro condado acepte ese caso y tenga que hacer su propia investigación independiente y decidir si procede o no con el caso. Muchas personas piensan que si esto pasa después de las elecciones este caso va a morir”, detalla Sabino.

“En dado caso que llegara a ganar el expresidente Trump es difícil que este tipo de juicio pueda tomar lugar mientras que él esté en mandato presidencial y posiblemente se tenga que posponer hasta que termine su período, porque de lo contrario podemos enfrentar una crisis constitucional, explica Leal. Inclusive con el caso de Nueva York, en dado caso que se intente algún tipo de privación de libertad mientras que la persona ocupe el puesto de presidente. Así que por el momento el caso de Georgia es casi imposible que llegue a juicio antes de las elecciones y estas mociones pueden ser muy determinativas”.

Camino “libre”

La suspensión del caso en Georgia no solo es una victoria legal en este momento para Donald Trump, los expertos también indican que es un triunfo político. Pues tiene algo menos, por ahora, de qué preocuparse y puede centrarse en su campaña hacia la Casa Blanca.

“Trump puede ver (la suspensión del caso en Georgia) como una victoria porque es un asunto menos que le va a tomar su tiempo en campaña electoral”, analiza Leal. “Porque como vimos en el caso de Nueva York, él tenía que estar ahí presente y obviamente eso puede afectar su campaña porque es tiempo que tiene que dedicarle al caso como acusado”.

Sabino Jauregui tiene una posición similar. “Al congelar el caso es una victoria táctica y estratégica para Trump, porque, aunque el caso sigue existiendo no lo afecta. No tiene que ir a juicio, no tiene que estar en la corte todos los días como en Nueva York, va a poder hacer campaña en paz sin la interferencia de este juicio de Georgia”.