VIDEO: Hombre sobrevive tras ser alcanzado por un rayo en Nueva York

MIAMI.- Lo que parecía imposible ocurrió en Staten Island: Thomas Fahmy, un residente local, sobrevivió al impacto directo de un rayo mientras caminaba bajo la lluvia con un paraguas. Las imágenes del momento, difundidas en redes sociales, muestran cómo el hombre cae al suelo tras el impacto y segundos después logra levantarse y caminar con dificultad hacia una vivienda cercana.

Las escenas, tan sorprendentes como inéditas, reflejan la reacción de su vecina, quien lo observó incrédula y llamó de inmediato a una ambulancia. Fahmy se dirigía al dentista en plena tormenta eléctrica cuando fue alcanzado por la descarga.

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“Sentía como si caminara sobre globos”

En declaraciones a CNN en Español, Fahmy relató los instantes posteriores al impacto: “Sentía como si caminara sobre globos. Sentía un dolor intenso, entumecimiento en las piernas”. El testimonio revela la confusión y el miedo que experimentó: “Estaba muy confundido, tenía mucho dolor y me daba mucho miedo que me volviera a caer un rayo”.

Pese a la gravedad del episodio, Fahmy pasó solo la noche hospitalizado. No sufrió quemaduras ni perdió el conocimiento, lo que los médicos calificaron como un caso excepcional. El propio afectado reconoció que fueron momentos agónicos, pero que la rápida atención y su resistencia física le permitieron salir adelante.

Fahmy aseguró que no cree que algo así vuelva a repetirse, aunque confesó que decidió comprar un boleto de lotería “por si la suerte vuelve a estar de su lado”. Su historia, que ya recorre medios internacionales, se convierte en símbolo de lo imprevisible de la naturaleza y de la capacidad humana para sobreponerse a lo extraordinario.

FUENTE: Con información de CNN Español/Redes Sociales