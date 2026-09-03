jueves 3  de  septiembre 2026
EEUU

VIDEO: Hombre sobrevive tras ser alcanzado por un rayo en Nueva York

El dramático momento fue captado en vídeo y muestra cómo el hombre fue sorprendido por la descarga eléctrica, luego logró ponerse en pie y pedir ayuda

Imagen referencial

Imagen referencial

IA
Por María Graterol

MIAMI.- Lo que parecía imposible ocurrió en Staten Island: Thomas Fahmy, un residente local, sobrevivió al impacto directo de un rayo mientras caminaba bajo la lluvia con un paraguas. Las imágenes del momento, difundidas en redes sociales, muestran cómo el hombre cae al suelo tras el impacto y segundos después logra levantarse y caminar con dificultad hacia una vivienda cercana.

Las escenas, tan sorprendentes como inéditas, reflejan la reacción de su vecina, quien lo observó incrédula y llamó de inmediato a una ambulancia. Fahmy se dirigía al dentista en plena tormenta eléctrica cuando fue alcanzado por la descarga.

Lee además
Nicolás Maduro  en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026
POLÍTICA

Difunden supuestas fotos de Nicolás Maduro desde una cárcel en Nueva York
El suizo Stan Wawrinka saluda a la afición tras sucumbir en su estreno en el US Open, el 31 de agosto de 2026.
TENIS

Leyenda del tenis cierra su carrera en los Grand Slams con emotivo adiós en Nueva York

“Sentía como si caminara sobre globos”

En declaraciones a CNN en Español, Fahmy relató los instantes posteriores al impacto: “Sentía como si caminara sobre globos. Sentía un dolor intenso, entumecimiento en las piernas”. El testimonio revela la confusión y el miedo que experimentó: “Estaba muy confundido, tenía mucho dolor y me daba mucho miedo que me volviera a caer un rayo”.

Pese a la gravedad del episodio, Fahmy pasó solo la noche hospitalizado. No sufrió quemaduras ni perdió el conocimiento, lo que los médicos calificaron como un caso excepcional. El propio afectado reconoció que fueron momentos agónicos, pero que la rápida atención y su resistencia física le permitieron salir adelante.

Fahmy aseguró que no cree que algo así vuelva a repetirse, aunque confesó que decidió comprar un boleto de lotería “por si la suerte vuelve a estar de su lado”. Su historia, que ya recorre medios internacionales, se convierte en símbolo de lo imprevisible de la naturaleza y de la capacidad humana para sobreponerse a lo extraordinario.

FUENTE: Con información de CNN Español/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Nueva York prohíbe el uso de IA en las escuelas públicas hasta octavo grado

¿Existen las vidas pasadas? Alina Rubí aborda los misterios del alma en El Podcast de Las Américas

Washington sanciona a nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

El agente castrista Fernando Armando Valdés Pérez fue deportado a Cuba por las autoridades de EEUU. 
FLORIDA

EEUU deporta a Cuba agente de la inteligencia castrista infiltrado en comunidades opositoras

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan los cielos sobre Medio Oriente mientras EEUU continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán.

Trump afirma que EEUU está listo para atacar a Irán "en cualquier momento"

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Washington sanciona a nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba

Por Leonardo Morales
Daniella Levina Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Daniella Levine Cava llama a votar "no" a la Enmienda 3 en Florida

Imagen referencial sobre inundaciones en Miami-Dade.
PRONÓSTICO

Aguaceros amenazan con causar inundaciones localizadas este jueves en Miami-Dade

Trenes de cercanía Tri-Rail, de Miami a West Palm Beach.
CRISIS

Tri-Rail enfrenta posibles recortes por falta de $60 millones en fondos estatales

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
MIGRACIÓN

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales